偷吃有跡可循！心理學博士曝男生出軌的「9個徵兆」

▲男生出軌總會露出一點蛛絲馬跡。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

感情最重要是彼此信任，當開始懷疑對方時，代表兩人的關係開始動搖，英國《每日郵報》請到愛情顧問、離婚律師和心理學博士點出男生出軌的9個徵兆，若有以下跡象，不得不防！

將新朋友掛上嘴邊

兩人的交友圈重複率很高，但最近常從他口中聽到新名字，每次聊到都能感受到他內心雀躍，開心同時往往忽略你的感受。

最近突然對你很好

沒來由地最近都很順著你，或是買禮物給你，第六感覺得他好像為了什麼在彌補虧欠，讓人覺得很不真實。



手機不離身

以前手機大方擺在桌上，現在無論幹嘛都隨手拿著，好像有什麼祕密怕被你知道，有時候甚至看他對著螢幕傻笑。



突然重視外表

以前穿著一成不變，現在出門會開始重視搭配，甚至愛上運動，很在意自己的身材。

開不起玩笑

以前兩人常可以互開玩笑，現在的他有時候會「見笑轉生氣」，隨口說說他變了，他就想大發脾氣，可以感受他的心虛。

最大表現。

故意找麻煩

以前明明都可以，現在卻都不行，他開始有點雞蛋挑骨頭，想找架來吵，找機會出門去。

車上副座有被移動

女生這一點最敏感，上他車子的時候感覺位置前後有點不一樣，甚至聞到不是車內該有的香味。

朋友突然的關心

許久不見的朋友又或是他的同事，想要找你聊聊，講話支支吾吾，就是想關心你和他最近的關心好不好，有意無意的對你暗示。

眼神不想和你接觸

兩人明明都在家裡，但能感受到他不想和你眼神接觸，甚至交談，他總是在一邊自顧自做著自己的事。

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