英國最萌王子、公主拍手短片感謝抗疫英雄　路易穿喬治舊衣上陣

▲夏綠蒂公主、路易王子、喬治王子排排站拍手，感謝對抗新冠肺炎第一線人員與志工的付出。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室因71歲的查爾斯王儲染上新冠肺炎而蒙上陰影，但威廉王子與凱特王子妃一家仍保持正面樂觀的態度，陸續在IG官方帳號發文鼓舞大眾堅強對抗疫情，最新影片派出王室小成員，6歲的喬治王子、4歲的夏綠蒂公主與下個月將慶祝2歲生日的路易王子一起拍拍手，感謝在前線對抗疫情的醫療人員與志工們。

▲威廉王子一家五口幸福美滿。（圖／達志影像／美聯社）

威廉王子一家五口目前住在諾福克郡（Norfolk）宅邸，喬治王子與夏綠蒂公主的學校受新冠肺炎衝擊，2月底已停課，威廉王子與凱特也因疫情影響減少公務，但仍心繫大眾福祉，於是請3個兒女上陣拍拍手短片，給第一線的醫療人員、志工與公衛機構人員加油打氣，感謝他們的付出。

▲夏綠蒂公主與喬治王子已停課，圖為去年9月威廉王子與凱特帶他們上學的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

影片中只見站在中間、年紀最小的路易王子，再次穿「哥哥牌」的藍色毛衣亮相，洩露媽媽凱特惜物的個性，路易一下子看哥哥喬治王子、一會兒看姐姐夏綠蒂公主，模樣超萌，網友大讚可愛，驚嘆時光飛逝、他們長太快了。

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