疫情爆發「離婚潮」？居家生活看清彼此真面目　保持3心態一起走過難關

▲（圖／最棒的離婚劇照）

隨著2019新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，對全球的經濟和各大產業帶來衝擊，為了避免群聚感染，不少企業公司紛紛要求員工暫時在家工作，沒事盡量不要出門。

然而，如此一來勢必增加了與另一半相處的時間，不知不覺中磨擦也會變多，容易因為一些小事吵架或產生口角。以中國大陸為例，因疫情讓民眾過了一個多月的居家生活，隨著情況好轉，不少地區紛紛出現了「離婚潮」，上海閔行區的線上離婚預約更是排到了4月中旬。

不禁令人納悶：「如果婚姻沒有距離，兩個人太靠近，真的就會「看清彼此的真面目」，步上離婚這條路嗎？」

尊重隱私，不要過度干涉對方

▲（圖／最棒的離婚劇照）

所謂「單薪家庭」，代表夫妻中只有一方在工作，另一方則在家裡照顧小孩，或負責家中大大小小的事務。當原本規律的生活受到「搗亂」，應該去上班的那方突然得全天待在家裡，一定會歷經初期的磨合。

例如先生看不慣太太管教孩子的方式、煮的菜太鹹、地板擦不乾淨，這讓原先有自己步調的太太瞬間受到限制，隨著相處的時間越長，各種爭吵、怨懟便會相繼出現。請記得，無論你是屬於哪一方，就算對方是很親密的另一半，也要尊重他的隱私和做事方法，不喜歡可以溝通，但不要任意批評或干涉。

擬定日程表，分配好「工作領域」

▲（圖／最棒的離婚劇照）

既然都已經在家工作了，當然無法像假日一樣可以任意安排想做的事情，因此，必須重新劃分彼此負責的「工作領域」，包含公事和家事。

先擬定一份每天的行程安排，並且讓對方知道在這段時間裡，自己應該做到哪些事情，有點類似上班時每個時段的工作規畫。例如，早上時間太太整理家務、先生工作，下午的時候先生幫忙收個垃圾、太太則享受一下午茶時光，必須公平分配時間，有付出、有放鬆、有互動，拿捏「剛剛好的距離」，便能維持良好的家庭關係。

適時體諒，互相協助共度難關

▲（圖／愛情合約劇照）

有時候，正是因為雙方太靠近了，所以常常忘記要去關心對方，甚至會不經思考地說出一些傷害彼此、難以挽回的話。

其實，越是難關越是要互相體諒。想想現在疫情嚴重，大家心裡都是很不安、害怕的，既然有機會能夠增加彼此相處的時間，更應該好好把握，而不是為了一點小事就吵假、不愉快，只要懂得傾聽、溝通，多一點耐心和互助，相信絕對可以攜手度過難關。

道理都很簡單，但能不能做到，全都取決於兩人的默契和共識。婚姻，是我們這一生中最緊密的關係，當怒火沖天、氣到無法自拔的時候，不妨先冷靜下來、逃離現場，事後再來溝通也不遲，千萬別為了一時的口舌之快，而壞了彼此的感情。

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