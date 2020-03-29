經典紫金與黑曼巴手寫簽名　KOBE 5「湖人配色」開賣時間曝光

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在今年NBA全明星賽由湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）曝光的Nike Kobe 5 Protro「湖人」配色，再經過多個爆料消息後，目前已由瑞典知名經銷商Sneakersnstuff搶先公開發售時間，並預計會在4／1進行公開販售，身為忠實的「曼巴粉」，這雙鞋絕對不能錯過！

▲Sneakersnstuff搶先公開Nike Kobe 5湖人配色發售時間。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

隨著柯比（Kobe Bryant）的意外離世，Kobe 5 Protro「Big Stage」配色就被官方無限期延後發售，因此全新曝光的湖人配色便成為關注焦點。這次推出的湖人配色將經典的湖人隊紫金色調注入其中，並分別於鞋舌和後跟處置入柯比標誌性的「黑曼巴」Logo與手寫簽名元素，最後在鞋墊上印上LA（Los Angeles）字樣與代表城市的棕梠樹，使整雙鞋散發滿滿的湖人情懷。

▲Nike推遲Kobe 5 Protro Big Stage的發售。（圖／翻攝自Nike）





▲鞋舌和後跟處分別置入黑曼巴Logo與手寫簽名。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）







▲LA字樣與棕梠樹印於鞋墊上。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

雖然Sneakersnstuff正式於官網公開Nike Kobe 5 Protro「湖人」配色的販售時間，但Sneakersnstuff目前已經將該鞋款撤下，不確定是否為官方誤植，還是受新冠肺炎（COVID-19）影響延後發售，都有待日後官方通知。

此外，Sneakersnstuff為了慶祝LA分店開幕一周年，便與Vans聯手帶來聯名系列。其中，雙方將以店鋪所在地威尼斯海灘（Venice）為主題，並使用Slip-On懶人鞋以及Era LX鞋款推出多個配色，預計將於4／4在Sneakersnstuff官網發售。

在 Instagram 查看這則貼文 SNS（@sneakersnstuff）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 26 日 上午 10:43 張貼

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