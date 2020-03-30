設計師惡搞大牌Logo宣導「防疫」　星巴克美人魚戴口罩、NBA停賽只能追劇

編輯／Duke 圖／翻攝自Jure Tovrljan

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，Logo分離成為最近網路社群的熱門話題，來自斯洛維尼亞的設計師Jure Tovrljan，近日就替多個品牌重新製作Logo，當中不僅星巴克美人魚戴上口罩，還有側躺NBA Logo、分離的奧運五環、Corona以英文表示為需要新的品牌名稱等，其目的正是希望大家記得要防疫，並盡量待在家中。

Jure Tovrljan將此次的惡搞命名為「Coronavirus」Logo，除了上述提到的三個品牌外，Jure Tovrljan還對Mastercard（萬事達卡）、Nike、Linked in、United Airlines（聯合航空）、Good Year、Corona（可樂娜）等知名品牌進行Logo或經典標語的設計。

1.星巴克

星巴克在美國與大陸擁有大量的分店，因為這次疫情影響損失慘重，因此Jure Tovrljan將星巴克著名的美人魚Logo戴上口罩，以警示人們。

2.NBA

自NBA主席宣布無限期停賽後，除了觀眾沒比賽看以外，球員也只能待在家裡，所以原有的NBA運球Logo就成為側躺在家看劇的模樣。

3.奧運五環

隨著新冠肺炎疫情越來越嚴重，2020東京奧運也宣布延到2021年舉辦，原先連再一起的五環便以分開的樣式，象徵著人們需要進行隔離。

4.Corona

自新冠肺炎爆發以來，知名酒廠Corona便成為全球的調侃對象，因為其英文名稱Coronavirus諧音與Corona相似，因此Corona的標誌就被Jure Tovrljan改為「Need new name Extra」。

5.Mastercard

將Mastercard標誌性的紅橘兩色圓圈分開，以提醒人們需要保持安全距離。

6.Nike

Nike的知名標語原為「JUST DO IT」，但是在經歷疫情的爆發後，便化身為「JUST DON'T DO IT」，而Jure Tovrljan表示：「我只是想以不同的方式傳播信息，並要人們盡可能待在家中。」

7.Linked in

Linked in是一家近似Facebook的公司，Jure Tovrljan將其改為「Locked in」，意思為鎖定。

8.United Airlines

航空業是此次疫情損失最大的行業之一，因此著名的標誌也被改為「DIVIDED」。

9.Good Year

美國知名輪胎公司Good Year的經典標誌則是Jure Tovrljan設計成「Bad Year」，以代表2020年為不好的年份。

10.US Open

US Open為美國網球公開賽，通常會在每年的8月底至9月初舉行，不過，受到疫情影響，目前還不確定會不會舉辦，因此Jure Tovrljan便將其設計成「US Closed」。

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