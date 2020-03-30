fb ig video ETtoday search mobile

設計師惡搞大牌Logo宣導「防疫」　星巴克美人魚戴口罩、NBA停賽只能追劇

> >

編輯／Duke　圖／翻攝自Jure Tovrljan

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，Logo分離成為最近網路社群的熱門話題，來自斯洛維尼亞的設計師Jure Tovrljan，近日就替多個品牌重新製作Logo，當中不僅星巴克美人魚戴上口罩，還有側躺NBA Logo、分離的奧運五環、Corona以英文表示為需要新的品牌名稱等，其目的正是希望大家記得要防疫，並盡量待在家中。

Jure Tovrljan將此次的惡搞命名為「Coronavirus」Logo，除了上述提到的三個品牌外，Jure Tovrljan還對Mastercard（萬事達卡）、Nike、Linked in、United Airlines（聯合航空）、Good Year、Corona（可樂娜）等知名品牌進行Logo或經典標語的設計。

1.星巴克

▲分離Logo。（圖／翻攝自Jure Tovrljan）

星巴克在美國與大陸擁有大量的分店，因為這次疫情影響損失慘重，因此Jure Tovrljan將星巴克著名的美人魚Logo戴上口罩，以警示人們。

2.NBA

▲分離Logo。（圖／翻攝自Jure Tovrljan）

自NBA主席宣布無限期停賽後，除了觀眾沒比賽看以外，球員也只能待在家裡，所以原有的NBA運球Logo就成為側躺在家看劇的模樣。

3.奧運五環

▲分離Logo。（圖／翻攝自Jure Tovrljan）

隨著新冠肺炎疫情越來越嚴重，2020東京奧運也宣布延到2021年舉辦，原先連再一起的五環便以分開的樣式，象徵著人們需要進行隔離。

4.Corona

▲分離Logo。（圖／翻攝自Jure Tovrljan）

自新冠肺炎爆發以來，知名酒廠Corona便成為全球的調侃對象，因為其英文名稱Coronavirus諧音與Corona相似，因此Corona的標誌就被Jure Tovrljan改為「Need new name Extra」。

5.Mastercard

▲分離Logo。（圖／翻攝自Jure Tovrljan）

將Mastercard標誌性的紅橘兩色圓圈分開，以提醒人們需要保持安全距離。

6.Nike

▲分離Logo。（圖／翻攝自Jure Tovrljan）

Nike的知名標語原為「JUST DO IT」，但是在經歷疫情的爆發後，便化身為「JUST DON'T DO IT」，而Jure Tovrljan表示：「我只是想以不同的方式傳播信息，並要人們盡可能待在家中。」

7.Linked in

▲分離Logo。（圖／翻攝自Jure Tovrljan）

Linked in是一家近似Facebook的公司，Jure Tovrljan將其改為「Locked in」，意思為鎖定。

8.United Airlines

▲分離Logo。（圖／翻攝自Jure Tovrljan）

航空業是此次疫情損失最大的行業之一，因此著名的標誌也被改為「DIVIDED」。

9.Good Year

▲分離Logo。（圖／翻攝自Jure Tovrljan）

美國知名輪胎公司Good Year的經典標誌則是Jure Tovrljan設計成「Bad Year」，以代表2020年為不好的年份。

10.US Open

▲分離Logo。（圖／翻攝自Jure Tovrljan）

US Open為美國網球公開賽，通常會在每年的8月底至9月初舉行，不過，受到疫情影響，目前還不確定會不會舉辦，因此Jure Tovrljan便將其設計成「US Closed」。

►多叫外送、用官網購物！新冠肺炎期間，5個支持小企業的方法

►NBA停賽、北美與歐洲門市關閉！「新冠肺炎」讓Nike損失1050億元

關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, Logo分離, JureTovrljan, NBA, 星巴克, 奧運五環, Corona, Nike
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

「番茄工作法」提升效率與專注力　在家上班也適用

「番茄工作法」提升效率與專注力　在家上班也適用

RIMOWA首個聯名太陽眼鏡！純白行李箱附環保手袋，根本夢幻海灘套組

RIMOWA首個聯名太陽眼鏡！純白行李箱附環保手袋，根本夢幻海灘套組

Virgil Abloh用自己的方式，跳入由菲董打開的潮流大門

Virgil Abloh用自己的方式，跳入由菲董打開的潮流大門

「箭頭形瀏海」最耐看！想要維持漂亮的瀏海造型，3件事要知道 LV手袋變成椅子！美國藝術家「拆解名牌」口罩、洗手液超時尚 女生容易誤踩的「5個」吵架地雷　最後一個講了就沒救了 男生的蜜糖，卻是女生毒藥！超顧人怨星座女TOP5 設計師惡搞大牌Logo宣導「防疫」　星巴克美人魚戴口罩、NBA停賽只能追劇 擴香瓶塞子先別丟！「多一個小動作」就能延長使用時間 12星座容易被騙的原因　雙魚同情心氾濫、天秤猶豫時易上當

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面