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「番茄工作法」提升效率與專注力　在家上班也適用

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▲在家辦公因應對策。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

隨著疫情越演越烈，不少台灣企業也都開始研擬「遠距工作」的配套措施，站在老闆的立場，無非是希望在防疫的同時，也不要影響公司業務的正常運作，而對於員工來說，能夠減少通勤或是群聚相處的機會，無非也是現階段的好選擇。

不過「在家上班」說來容易，實際演練後會發現其實沒有那麼容易，除了需要設備支援，還需要高度的自制力，因此編輯在此整理了4項高效率心法，提供給即將面臨居家工作，卻毫無規畫頭緒的你參考：

1.建立儀式感

▲在家辦公因應對策。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

在家工作顧名思義就是將辦公室移到家中，不須早起梳妝出門，也不必忍受滿是人潮的捷運車廂，如果公司沒有建立遠端打卡系統，更不用趕著在九點前準時打卡。上述的這些全都是顛覆平時工作的流程，此時替自己建立一個專屬的「上班儀式感」就顯得重要！

儀式感不僅是個形式上的做樣子，它能夠無形中下達「做完，接下來就要開始上班」的指令，讓身心都調整到最佳狀態，準備進入工作模式。推薦的儀式感可以是換一套出門時的服裝、吃頓營養豐富的早餐、喝杯香醇的咖啡，待儀式完成後，就一定要坐定位開啟一天的待辦事項。

2.假裝自己在公司

▲在家辦公因應對策。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

雖然我們人在家中，但盡可能還是替自己樹立些規範，並且嚴格遵守。最簡單的準則就是模擬在辦公室的日常，包括開始工作的時間、中午用餐時間的長度，還有準時下班，明確的時間分配能讓自己明白什麼時候該做什麼事，像上班時間是絕對不該睡覺、滑手機、追劇，還有整理家務的！

另外，營造一個適合工作的環境也很重要，試想在公司會出現充滿食物的冰箱以及床上溫暖的棉被嗎？所以說最好不要在易取得「誘惑」的地方辦公。若與家人同住，也盡量事先溝通自己的上班時間規畫，避免不必要的打擾，相反地，也要正視下班時間，別造成其他同居者的困擾，甚至影響自己的生活品質。

編輯悄悄話：區分工作／上班時間跟休息／下班時間的界線，可以降低拖延症發生，避免總是在不對的時間做事所致的惡性循環。

3.匯整工作日報表

▲在家辦公因應對策。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

同上，在公司時我們需要每天定時和主管回報工作進度，在家一樣需要條列每天的工作事項，就算上司沒有要求，自己最好也這麼做。原因在於明確的任務清單，能幫助在事前先清楚安排一天工作內容的分配比重，也在能在事後提醒自己還有哪些沒完成的事項，需要盡快補齊。

然而人總是有惰性的，因此在訂定計畫時記得留一些彈性，設定比較容易完成的目標，在一開始制定稍微寬鬆標準，總比全部都沒做到的好！

4.挑戰番茄工作法

▲在家辦公因應對策。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

最後是訓練自己專注工作的好方法──番茄工作法，這是一種運用時間管理而衍生出的方法，操作規則很簡單，首先決定好想完成的目標，接著設定一段時間的倒數計時器，通常為25分鐘，不過可以根據自己的狀況微幅調整，待鈴響後小休息3-5分鐘，重複4個循環後，再休息15-30分鐘比較長的休息，一整天累積無數個循環後，會發現工作效率大大提升，卻不會像埋頭兩三個小時那樣疲憊。

編輯覺得某種程度來看，番茄工作法就像是在跑馬拉松長跑時的配速，不需要花太大的力氣衝刺，但累積起來會是很長遠的成就！如果說就連專注25分鐘，對你來說就很有挑戰的話，那或許可以試著增加一些小獎賞，鼓勵自己每多完成幾個循環，就能提高意願的誘因。

▲在家辦公因應對策。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

整理完通篇下來，其實核心重點就是要訓練自律的能力，建立起一套無形的規範，讓自己不要賴床、心情不好就不想工作等等耍廢。

雖然說初期可能需要一些適應時間，不過仔細想想，就某些層面來看，不需要忍受其他部門的喧鬧、主管臨時吩咐的雜事或是形式上的會議打斷工作節奏，還可以一秒下班，省去通勤時間直接下班就地休息，轉個念頭思考，在家遠距工作好像也還不賴呢！

延伸閱讀：

共享空間正夯：4 間擁有長期會員制度，大獲 SOHO 族好評的台北咖啡廳辦公室

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, HomeOffice, 辦公, 高效率心法, 遠距工作, 自由工作者
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