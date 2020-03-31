【奧斯塔羅】前任是否真心愛過我？

大多時候

面對感情的結束

我們總會懷疑對方

是不是真的愛過

否則怎麼會走到這一步

如果你還放不下某段感情

並在心中起了疑問

就跟奧斯老師一起來看看

這對象是否真心愛過你？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，這個對象是真的愛過你，只是這樣的牌組代表踏實與穩重，所以你會發現後期的他並沒有一開始的浪漫，或是他就不是那種喜歡耍浪漫的對象，但他的確對於這段關係有著真心的愛意，只是不懂如何表達或是覺得過於肉麻，更多時候他會覺得現實的陪伴與互動勝過這些甜言蜜語，因此你若是想起過去兩人的相處，那這就是他對於愛的表現。

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選到這組牌的朋友，前任沒有不愛妳或是喜歡過你，只是他愛的不全盤性是你，因為他對於你的某一個優點或是個性，特別著迷且喜歡，因此他曾經覺得透過這些小優點可以讓自己漸漸愛上全部的你，殊不知兩人的個性與價值觀還是存在落差，最終還是敗在了現實。所以你問：「他是不是沒有愛過？」奧斯老師要說，他是有愛過你的，但沒有愛上全部的你，因為其他個性與現實壓過了僅有的一絲喜歡喔！

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選到這組牌的朋友，要說前任沒有真心喜歡過你，絕對不是實話，不得不說，過去的你面對這種關係，的確是愛的挺用力且真心為對方付出，但這對象在感情的開始時，確實也付出自己，不過，後期漸漸開始缺少積極度，變得只在享受你的付出，所以奧斯老師會跟你說不完全是如此，只是你的付出跟努力相較於他，確實比他多上許多的喔！

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選到這組牌的朋友，你的前任可是真心真意的愛過你，並且對於這段關係也曾經努力想要永遠走下去，只是那時的感情太過年輕，容易忽略現實中的發展，雖然雙方有著長遠的發展想法，最後卻敗給了現實，而偏偏你們又是挺愛好面子的，所以彼此面對這段逝去的愛情只好漸行漸遠，即使這段感情已經結束，奧斯老師還是會跟你說：「別懷疑過去他對你的真心喔！」

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