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【奧斯塔羅】自己是個靠譜的人嗎？

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▲你是個靠譜的人嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

遇上問題與狀況
我們習慣找上可靠的朋友

今天我們就要反過來看一下
你是不是個靠譜的人？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，這樣問題應該不會在你的人生中出現，因為這樣的牌組代表距離與隔閡，某種程度上算是個值得依靠的對象，當朋友有難你會選擇幫助對方，但重點來了，假設對方依賴你或是什麼東西都要問你的意見時，你就會對這朋友保持距離，畢竟，對你來說，幫助朋友不是什麼大事情，但是人生是自己的，有許多事情是需要自己決定的，所以選擇到這組牌的朋友，奧斯會說依靠這件事有時還是要取決於對方的獨立程度，要是成了依賴，那就不能接受了。

牌ll

選到這組牌的朋友，不應該說你只照顧自己，因為這樣的牌組代表忙碌與壓力，老實說，有時候你自己都快忙不過來了，真的無法成為他人的依靠對象，當然適時給予意見與幫忙是沒問題的，但若是要你空閒的時間，徹頭徹尾幫忙協助，那這樣的狀況你就不能接受囉了。所以選擇到這組的牌朋友，不該說你們不值得依靠，畢竟，每個人都有需要處理的事情或該做的工作，因此自身都快分身乏術時，哪來的閒功夫可以當個爛好人呢？

牌lll

選到這組的朋友，依不依靠這件事你就顯得理性多了，雖然某種程度來說你是值得依靠的人，但卻不是那種隨便就讓人依靠的角色，因為這樣的牌組代表互相與尊重，不難發現，你的內心會覺得沒關係，可以當他人的依靠，前提是尋求幫助的對象要曾經幫助過你，或是曾經對你有恩，你才願意當一個受依靠的角色，因此要你毫無來由就被陌生朋友依靠，奧斯會說這對你來說根本就是不可能的事情囉！

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選到這組牌的朋友，你是母愛豐富，這樣的牌組代表照顧與包容，有時候你就像個老媽子一樣，看不過的事情就主動做，看到別人需要幫助的樣子，便會給予幫助，甚至朋友之間只要有難，你一定會適時的給予幫助，久而久之，你根本就成了擦屁股的角色，並且周遭的朋友與同事，都開始依賴你，而偏偏你又是累死自己不吭聲的人，一切就默默往心裡吞，所以趕快聽奧斯的話，很多事情還是要衡量自己的能力，可別累死又被當作應該，那就不值得囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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