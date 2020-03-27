GIORGIO ARMANI 四大工廠轉產醫療服　NIKE、大聯盟球衣廠都加入

▲ 疫情蔓延，GIORGIO ARMANI 已將原先生產基底改為製造一次性醫療工作服 。（圖／路透、翻攝自品牌IG，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球團結一致抗疫，GIORGIO ARMANI （亞曼尼）除了向義大利多家醫院捐助125萬歐元（約台幣4250萬），昨（24日）也對外表示：「已將生產基底改為製造一次性醫療工作服。」其餘包括運動品牌NIKE、美國職業棒球大聯盟球衣製造商「Fanatics」也投入生產，令粉絲倍感窩心。

▲ 品牌設計師亞曼尼先生在多達60家報社刊登廣告，致敬醫護人員。

GIORGIO ARMANI 受到疫情影響推遲早春大秀，仍是慷慨解囊捐出約台幣4250萬給義大利多家醫院與慈善機構，上週六品牌設計師亞曼尼先生甚至在多達60家報社投稿刊登廣告，內容是給醫護人員的一封信，為表達疫情爆發時的感激之情，以緩解全球緊繃情緒。昨日品牌更對外宣佈：「已將義大利四大生產基底停工，轉為製造一次性醫療工作服。」如此拋磚引玉的舉措也順利奏效。

▲NIKE、美國職業棒球大聯盟球衣製造商「Fanatics」也投入生產口罩與防護衣的行列。

運動品牌NIKE緊跟各大奢侈品腳步，除了捐出約4億台幣援助疫情，執行長約翰多納霍（John Donahoe）表示：「公司在前所未見的情況下也應變得更強壯，根據醫護人員的需求，我們正努力提供協助，包括面罩以及醫護服等用品。」另外，美國職業棒球大聯盟球衣製造商「Fanatics」也投入生產口罩與防護衣的行列，雖非N95專業醫護口罩，不過目標生產100萬個以對燃眉之急，數字相當可觀。

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