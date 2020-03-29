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奧斯塔羅12星座一周運勢0330-0405　雙子工作有重大進展、摩羯出現分手危機

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20200330-0405奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！學／事業方面，下周有新目標出現，讓你能夠有向前衝刺的機會。奧斯建議下周在工作上要適時的休息，可別讓自己累過頭喔！

TOP2：射手座愛情運最旺！雙方積極踏實為這段感情努力，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期。

TOP3：牡羊座金錢運最旺！正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資囉！另外，本業上的努力有望為你帶進些錢財喔！

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：學／事業方面，職場上同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議下周要好好把握，因為工作上的　狀況在下周都能減緩許多問題也能夠有效解決，但前提是對自我信心建立。

2.摩羯座愛情運需要留意：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

3.天蠍座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備了。

牡羊座

開運顏色：灰色
幸運數字：01

整體運勢★★★★★
解析：強烈穩定的感覺充滿下周牡羊朋友的生活中，外在的活潑與熱情在下周轉入內心沉穩的層面，不難發現在下周的生活中，對周遭都感到十分的滿意，有種穩定下來的感覺，這也讓自己感到許多的安全感，因此會是安逸的一周，奧斯建議好好把握。

愛情運勢★★★★
解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心許多。另外，下周是適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾更加強雙方的感情。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面依舊繼續努力發展，而下周也是學／事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學／事業裡頭喔！

金錢運勢★★★★★
解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資囉！另外，本業上的努力有望為你帶進些錢財喔！

金牛座

開運顏色：天空藍
幸運數字：36

整體運勢★★★
解析：大環境的不穩定，讓金牛朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動的因素開始動了起來，因此下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★
解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，所以下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★
解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

雙子座

開運顏色：綠色
幸運數字：48

整體運勢★★★★
解析：下周對於成功的渴望增強許多，讓雙子的朋友下周不僅行動力高上許多且對於目前的現況感到滿足，而手邊的事情都會在掌握中，讓自己感到安心許多，算是平穩發展的一周喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出。另外，不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周周末可以的話安排個簡單小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周有新目標出現，讓你能夠有向前衝刺的機會。奧斯建議下周在工作上要適時的休息，可別讓自己累過頭喔！

金錢運勢★★
解析：要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭。

巨蟹座

開運顏色：白色
幸運數字：99

整體運勢★★
解析：下周巨蟹朋友，對於環境將感到些許無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，因此讓內心感到疲憊無奈。奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感覺煩躁或無力時多學習轉個念頭或想法，並且適時的放鬆自己或許能改善許多喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方之間的問題在下周願意花點時間一起解決，不像過去存在逃避的感覺。另外，嘗試將問題拿出來溝通解決，將會是個有效處理情侶問題的一周，所以若過去有什麼想法或感受一直悶在心裡的，都可以在下周拿出來討論與溝通。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，職場上同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議下周要好好把握，因為工作上的　狀況在下周都能減緩許多問題也能夠有效解決，但前提是對自我信心建立。

金錢運勢★★★
解析：下周正偏財運平淡許多，沒有太大起伏，值得一提的是，下周若有投資動作的朋友，切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡。

獅子座

開運顏色：褐色
幸運數字：05

整體運勢★★
解析：下周獅子朋友顯得自找麻煩許多，面對事情也多了點猜忌，這樣的狀況讓自己下周焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停。奧斯提醒下周要適時向朋友求助，一些想不通或解決不了的問題就別在往自己腦袋瓜裡去了，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯喔！

愛情運勢★★
解析：下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因此顯得較有壓力。奧斯建議下周要調整心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題了。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，對自我的不信任以及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況間接影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動囉！

金錢運勢★★
解析：正財運以及偏財運都不是太理想，要多注意情緒上造成的花費，才能避免一時的衝動花錢喔！

處女座

開運顏色：紅色
幸運數字：67

整體運勢★★
解析：處女朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷了，壓力逐漸從內在轉往反映於外在的情緒與行動，將讓你備感無力。奧斯建議下周適時休息轉換心靈，並重新調整自己，在重新面對目前的狀況會比較好喔！

愛情運勢★★★
解析：長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周。藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進，但也別忘了多替另一半著想喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：對於目前的學／事業，感覺不像以往熱情，因此下周在面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★
解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並做好理財，以免有經濟壓力的產生。

天秤座

開運顏色：粉綠色
幸運數字：72

整體運勢★★
解析：下周天秤朋友，對於目前環境將感到些許的無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，讓內心感到疲憊無奈。奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感覺無力時轉個念頭，並放鬆自己，或許能改善許多。

愛情運勢★★★
解析：雙方之間的問題在下周願意花時間一起解決，不像過去有逃避的感覺，將會是個有效處理情侶問題的一周，所以過去有什麼想法或感受，都可以在下周拿出來討論與溝通喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，職場上同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議下周要好好把握，因為工作上的狀況在下周都能減緩許多問題也能夠有效解決，但前提是對自我信心建立。

金錢運勢★★★
解析：下周正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏，值得一提的是下周若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡。

天蠍座

開運顏色：銀色
幸運數字：50

整體運勢★★
解析：下周天蠍朋友累意充滿你一周的生活中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，將讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。另外，因為這樣的狀況也導致的一些問題的產生，所以奧斯提醒下周要多加注意一下，適時的放鬆一下自己，也許能改善狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方雖然都願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法，導致這樣的努力打了折扣，並且加上彼此對於情感的想像或許太過美好，所以下周面臨現實狀況時，將感到些許落差，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業部份則無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境平穩行事。但若是自有事業的朋友，下周就要注意事業停滯的狀況，要抓緊腳步多努力些囉！

金錢運勢★
解析：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備了。

射手座

開運顏色：藍色
幸運數字：15

整體運勢★★★★
解析：對於現況的不滿足，讓射手朋友下周變得積極許多。另外，下周的態度與想法變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎，並且過往的經驗讓自己下周安心許多，值得一提的是，奧斯建議可多做學習的動作，因為下周學習運相當良好，所學都將有機會為日後所缺乏的，所以多把握這樣難得學習運吧！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方積極踏實為這段感情努力，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上，踏實積極的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘。

金錢運勢★★★★
解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

摩羯座

開運顏色：桃紅色
幸運數字：66

整體運勢★★
解析：過往努力扎下的根基在下周動搖起來，將讓摩羯朋友在下周面臨困境，例如工作上的瓶頸、事業的困難。奧斯提醒下周面臨狀況時，要花心思好好想想目前事情的其他出路，環境改變的同時也要隨著調整，以免設限自己喔！

愛情運勢★★
解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

事業（學業）運勢★★
解析：過往學／事業穩定的朋友，下周將開始動搖起來，將是不太穩的一周，因此工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況喔！

金錢運勢★
解析：正偏財運皆不佳，有破財的機會，像是交通罰單等的可能性存在，因此下周要多加注意囉！

水瓶座

開運顏色：黃色
幸運數字：37

整體運勢★★★★
解析：踏實、穩定將充滿水瓶朋友下周的生活，過往擾人的事情都在下周稍稍的減緩許多，讓你感到開心愉悅。另外，下周自己開始表現出值得信賴的感覺，這也讓周遭朋友感到安心許多，奧斯建議要好好把握下周囉！

愛情運勢★★★★
解析：平穩的感情發展，讓自己感到踏實許多，需要注意的是下周在情感方面的激情將減緩許多，奧斯建議下周相處時要多添加點熱情會比較好。單身的朋友，若有屬意的人下周或許可以嘗試表示心意囉！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：穩定踏實的學／事業發展，讓自己感到安心不少，也因為如此就更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說將會是不錯的消息，但若是自有事業或業務性質的朋友則是相反的要積極一些囉！

金錢運勢★★★★★
解析：正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多，多著重在理財規劃將是不錯的選擇喔！

雙魚座

開運顏色：墨綠色
幸運數字：69

整體運勢★★★★
解析：下周雙魚朋友要好好把握，因為過去的辛苦付出與勞累都在下周獲得回報，許多辛苦也都會在下周告一個段落，而這樣難得的安穩是你嚮往已久的，但奧斯難免要提醒一下，下周雖然會是個豐收安逸的一周，但也別停下努力的腳步，休息之後還是要繼續邁步向前，向下一階段的目標前進喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫了，所以在感情中也顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周，若有求婚打算的朋友下周也可多考慮看看。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面顯得順利許多，若是過去對於工作有努力付出的朋友，下周有望開始獲得回報。另外，雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意囉！

金錢運勢★★★★★
解析：正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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