亮･珠寶／東方風不老氣　Qeelin葫蘆戒戴在指節上超時髦

▲Qeelin全新Wulu繽紛戒指戴在指節上超時髦。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到東方風的珠寶，許多人的第一聯想是「阿嬤的珠寶」，直接與老氣畫上等號，但2004年由華人珠寶設計師陳瑞麟（Dennis Chan）創立的珠寶品牌Qeelin，徹底顛覆眾人的想像，每款設計都顯示對中華文化的珍視，但以繞富趣味的手法詮釋，展現時尚感，例如象徵吉祥的葫蘆變身Wulu系列小巧繽紛的戒指，疊戴超時髦。

▲Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙中型戒指，119,500元。



▲Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽翡翠小型戒指（左起）91,500元，珍珠母貝中型戒指119,500元，縞瑪瑙小型戒指75,500元。

葫蘆造型的Wulu系列是Qeelin招牌設計之一，新款True Colourful Me戒指成如其名，鑲嵌紅瑪瑙、翡翠、珍珠母貝或縞瑪瑙為葫蘆造型增添繽紛色彩，並有中、小與迷你型3種尺寸的葫蘆，因此可以自由混搭佩戴，迷你款還可戴在指節上，而最貴氣的鑽石葫蘆戒指，品牌花了10年鑽研葫蘆型鑽石切割技術，才成就擁有細膩曲線、同時又達到完美折射效果的鑽石。

▲Qeelin_Wulu Solitaire 18K 白金鑽石戒指，未定價。

有「金玉良緣」、「金玉滿堂」與「年年有餘」等美好寓意的金魚，也化為Qeelin華美珠寶，推出Qin Qin系列金魚造型珠寶，令人驚喜的是魚唇鑲有微型磁石，當令一條鑽石金魚靠近時便會相吸，正是系列名的由來「親親」。

▲Qeelin Petite Qin Qin 18K玫瑰金、鑽石、縞瑪瑙和紅瑪瑙手鐲（左）139,500元，項鍊75,500元。



除了東方元素入設計，華人喜愛的翡翠也力求時尚化，JADEGIA玉世家隨著時節推出的新品便能感受其魅力，春季新款以「風動」為題，鑲嵌馬眼形翡翠詮釋彷彿被微風拂過的青嫩綠葉，無論是胸針、耳環或戒指均充滿動感，盡顯春的生命力。

▲玉世家春季珠寶以風動為主題，推出馬眼形翡翠耳環（左起）與戒指套組，胸針686,000元。（圖／玉世家提供，以下同）