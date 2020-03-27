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劉真與華裔設計師Daniel Wong結深厚友誼　「每季大秀都力挺」已成絕響

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▲劉真 。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉真與華裔設計師Daniel Wong（右）交情深厚，每季大秀絕對現身力挺 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鮑璿安／台北報導

國標舞女王劉真22日離世享年44歲，丈夫辛龍連日現身靈堂陪伴，穿著一黑一白龍圖騰襯衫都出自華裔設計師Daniel Wong作品，劉真好人緣遍佈各界不僅是Daniel Wong品牌摯友，每季大秀也絕對現身力挺，只不過唯美身影如今已成追憶。

▲▼0327劉真靈堂-辛隆（圖／記者周宸亘攝）

▲▼辛龍離開靈堂。（圖／記者湯興漢攝）

▲辛龍連續兩日抵達靈堂，穿的龍圖騰襯衫出自劉真好友華裔設計師Daniel Wong作品。（圖／記者周宸亘、湯興漢攝）

劉真不敵病魔22日病逝，追思靈堂開放弔唁進入第三天，丈夫辛龍每日都獨自搭車抵達難掩悲傷情緒，於今（27日）辛龍換上白色襯衫，左手臂上一條龍圖騰刺繡相當顯眼，與昨日的黑色襯衫都出自華裔設計師Daniel Wong作品，Daniel曾在VERSACE（凡賽斯）工作成為首席印花設計師，與劉真建立深厚友誼，據悉是劉真生前特地找Daniel討論，為丈夫名字中的「龍」字訂製象徵圖騰，可見夫妻情深。

Daniel得知劉真病逝後也相當不捨：在臉書貼文寫下：「猶記去年10月在我第十場秀發表的後台我們聊天著，我說真的非常感恩妳總是如此支持我給我力量，在我心中妳永遠是最美的天使！希望妳一路好走。」

▲Daniel Wong。（圖／翻攝自品牌IG）

▲劉真 。（圖／記者黃克翔攝）

劉真去年年底才現身支持Daniel的設計，好人緣遍佈各界。

事實上劉真相當支持Daniel的設計，從每季大秀嘉賓名單便可得知，知情友人也透露：「劉真跟Daniel私下很要好，每季辦秀都會現身力挺，只有懷孕的時候缺席。」回顧去年Daniel Wong 2018春夏大秀，劉真就是座上賓，穿著A-Line洋裝現身看秀，溫柔氣質深入人心，另外衣著的平口設計與不對稱式的處理別有用心，也都是Daniel特定為劉真調整款式及尺寸打造而成，可見劉真好人緣，如今也已化作最美身影。

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關鍵字：

劉真, 辛龍, 國標舞, 女王, Daniel Wong華裔設計師
fashion.net

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