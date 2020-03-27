太妍大秀制服美照網讚：根本沒變！PK朴敏英學生造型贏了

▲太妍於IG限時動態上載多張制服照。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss，以下同）



記者王則絲／台北報導

前少女時代隊長太妍，空靈氣質與美貌，加上絕美的聲線，人氣至今絲毫不衰減，日前太妍難得回全州老家一趟，便挖出了從前高中制服來穿，並大方在限時動態連Po好幾張制服照，網驚嘆：「完全無違和。」、「一點都沒變！」而近期熱播新劇《天氣好的話我會去找你》女主角朴敏英也以學生制服造型出鏡，同樣也大獲粉絲們好評。

太妍換上了長袖與短袖不同季節的制服，貼合的肩線與縮腰設計的制服，令人不自覺驚呼太妍的身材從高中到現在31歲了，完全沒有走樣，搭配上清淡妝容的臉龐，似乎還保有一股稚嫩的氣息，穿起制服來無疑就是正值青春年華的高中生。

其實太妍即使不穿制服，平時的狀態也完全看不見歲月的痕跡，從出道以來，少女變成女人，多了的是一分歷練與氣質，雖然也曾陷入整形疑雲，但大體上臉部狀態保持得相當好，圓圓的眼睛和通透的皮膚宛如少女。

同樣已邁入30多歲的女演員朴敏英（今年34歲），演出多部大熱韓劇，自然在新戲《天氣好的話我會去找你》中的表現也備受關注，其中學生制服造型一出就引爆話題，本次亮相的學生造型用了瀏海來營造嫩味，但因為前幾部劇如《金秘書為何那樣》、《她的私生活》讓朴敏英性感女人味的形象深植人心，雖然粉絲們同樣給予好評，但比起太妍，朴敏英駕馭起學生造型還是稍嫌成熟了些，。

▲朴敏英劇中學生造型。（圖／翻攝自《天氣好的話我會去找你》）



此外，像是劉寅娜、新慜娥、河智苑、朴信惠⋯⋯等等眾多女神，各個都已高中畢業十年以上，在戲劇中不乏扮演學生的橋段，讓網友們都驚嘆，實在是搞不清這些女星的真實年齡了。

▲劉寅娜劇中學生造型。（圖／翻攝自《觸及真心》）



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