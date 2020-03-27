NIKE第一雙智能鞋誕生！手機語音調整鬆緊、厚底燈光還能變色

▲NIKE旗下第一款智能鞋Adapt Auto Max誕生，強大科技網友歎為觀止。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

每年3 月 26 日都是NIKE 經典鞋款AIR MAX 紀念日，與此同時品牌發表了旗下第一款智能鞋Adapt Auto Max，使用者能透過手機或是智慧手錶來自動繫鞋帶，同時調整鞋底發光效果，超高機能引起網友直呼：「神鞋！」

Nike Adapt Auto Max智能鞋承襲品牌首席設計師汀克​​哈特菲爾德（Tinker Hatfield）一貫的美學設計，從 Air Max 90 以及 Mag 鞋款上借鑒元素，熟悉的厚底材質與卡式氣窗一個不漏，外觀看來沉穩灰色系與膠底呼應，搭配繚繞的細線條輔助，不分性別皆可上腳相當率性。

▲Nike Adapt 技術包括透過語音控制快速鍵、自動調整鞋底燈光。（圖／品牌提供）



當然最大亮點莫過於鞋款是品牌旗下首款智能鞋，數位創新總監 Brandon Burroughs將Air Max系列導入 Nike Adapt 技術，包括透過語音控制快速鍵，可有五種自訂 Siri 快速鍵控制鞋款；運用手錶輕鬆調整鞋款的鬆緊，舒適程度自己掌握，另外穿著者不僅可以從13種標誌性 Nike 顏色中自訂燈光，還可以選擇閃爍或靜態模式，從裡到外控制Nike Adapt Auto Max，消息曝光之後也引發網友直呼：「史上最強鞋款」、「這是什麼黑科技」、「神鞋必買」。

▲adidas針對疫情期間推出Training by Runtastic APP，居家運動族群持續健身。（圖／品牌提供）

與此同時，adidas推出Training by Runtastic APP針對疫情期間居家運動族群提供12週身材改造、6週雕塑身型的內容，只要先行選擇運動目的、訓練部位、時間長短及頻率，應用程式便會規劃出每週的鍛鍊菜單，搭配示範影片讓運動新手也能立刻上手。

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