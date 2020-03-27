fb ig video ETtoday search mobile

NIKE第一雙智能鞋誕生！手機語音調整鬆緊、厚底燈光還能變色

> >

▲運動 。（圖／品牌提供）

▲NIKE旗下第一款智能鞋Adapt Auto Max誕生，強大科技網友歎為觀止。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

每年3 月 26 日都是NIKE 經典鞋款AIR  MAX 紀念日，與此同時品牌發表了旗下第一款智能鞋Adapt Auto Max，使用者能透過手機或是智慧手錶來自動繫鞋帶，同時調整鞋底發光效果，超高機能引起網友直呼：「神鞋！」

Nike Adapt Auto Max智能鞋承襲品牌首席設計師汀克​​哈特菲爾德（Tinker Hatfield）一貫的美學設計，從 Air Max 90 以及 Mag 鞋款上借鑒元素，熟悉的厚底材質與卡式氣窗一個不漏，外觀看來沉穩灰色系與膠底呼應，搭配繚繞的細線條輔助，不分性別皆可上腳相當率性。

▲運動 。（圖／品牌提供）

▲運動 。（圖／品牌提供）

▲運動 。（圖／品牌提供）

▲Nike Adapt 技術包括透過語音控制快速鍵、自動調整鞋底燈光。（圖／品牌提供）

當然最大亮點莫過於鞋款是品牌旗下首款智能鞋，數位創新總監 Brandon Burroughs將Air Max系列導入 Nike Adapt 技術，包括透過語音控制快速鍵，可有五種自訂 Siri 快速鍵控制鞋款；運用手錶輕鬆調整鞋款的鬆緊，舒適程度自己掌握，另外穿著者不僅可以從13種標誌性 Nike 顏色中自訂燈光，還可以選擇閃爍或靜態模式，從裡到外控制Nike Adapt Auto Max，消息曝光之後也引發網友直呼：「史上最強鞋款」、「這是什麼黑科技」、「神鞋必買」。

▲運動 。（圖／品牌提供）

▲運動 。（圖／品牌提供）

▲adidas針對疫情期間推出Training by Runtastic APP，居家運動族群持續健身。（圖／品牌提供）

與此同時，adidas推出Training by Runtastic APP針對疫情期間居家運動族群提供12週身材改造、6週雕塑身型的內容，只要先行選擇運動目的、訓練部位、時間長短及頻率，應用程式便會規劃出每週的鍛鍊菜單，搭配示範影片讓運動新手也能立刻上手。

►GIORGIO ARMANI 四大工廠轉產醫療服　NIKE、大聯盟球衣廠都加入

►運動教練也可以外送！防堵疫情「有氧舞蹈、瑜伽」網路下單搞定
 

關鍵字：

NIKE, AIR MAX, Adapt Auto Max, adidas, Tinker Hatfield
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

地表最難纏前女友星座Top 3 ！天秤還想當朋友、第一名瘋狂攪局

地表最難纏前女友星座Top 3 ！天秤還想當朋友、第一名瘋狂攪局

英國最萌王子、公主拍手短片感謝抗疫英雄　路易穿喬治舊衣上陣

英國最萌王子、公主拍手短片感謝抗疫英雄　路易穿喬治舊衣上陣

39歲外表神逆齡！阿姨變姊姊的美肌好習慣，快學起來

39歲外表神逆齡！阿姨變姊姊的美肌好習慣，快學起來

宋慧喬中長髮慵懶魅惑！快剪5個及肩同款　微捲、打層次超浪漫 劉真與華裔設計師Daniel Wong結深厚友誼　「每季大秀都力挺」已成絕響 StussyＸNike燒到連「鞋王」也受不了！質感米色藏滿滿細節 Dappei／出門舒適最重要！女孩必擁有的3種「寬褲」，一年四季都能穿 Longchamp跟上水桶包大勢搶攻荷包　每一色都想收！ 美到沒天理！韓國超紅「浮游花草」擴香　把永生花漂在香精裡 2020保養重點「讓臉部更乾淨」　7款美白精華淡斑、痘疤超有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面