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木村拓哉幫女兒買新衣還掌鏡拍美照　雙姝不忘代言品牌戴好戴滿

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▲▼木村光希與木村心美 。（圖／翻攝koki IG）

▲木村拓哉親自掌鏡，為寶貝女兒Cocomi（左）與Kōki拍照。（圖／翻攝koki IG）

記者陳雅韻／台北報導

「日劇天王」木村拓哉與工藤靜香的長女木村心美（Cocomi）3月正式出道，與妹妹木村光希（Kōki）一同在演藝圈與時尚圈打拼，姊妹倆懂得互相幫襯，天天在自己的IG帳號曬姊妹情，連爸爸木村拓哉也為一雙寶貝女兒拚人氣，替她們買新衣，還親自掌鏡為她們拍美照。

▲▼木村光希與木村心美 。（圖／翻攝koki IG）

▲Kōki捏姊姊Cocomi的臉笑稱像麻糬，指間戴寶格麗B.zero1戒指。（圖／翻攝koki IG）

Cocomi與Kōki穿上爸爸木村拓哉買的寬鬆橫條休閒服，感謝爸爸買新衣還替她們拍美照，只見姊妹倆一下子耍酷，一會兒Kōki又捏著姊姊Cocomi的臉說像麻糬，有趣互動都被木村拓哉捕捉下來，每一張都洩露了爸爸對女兒的愛。

▲▼木村光希與木村心美 。（圖／翻攝koki IG）

▲Kōki曾po出幼時與爸爸木村拓哉的可愛合影。（圖／翻攝koki IG）

身為時尚圈寵兒，姊妹倆不忘將代言品牌的商品戴好戴滿，剛成為Dior日本大使的Cocomi，穿著爸爸買的私服不忘戴上Dior LA MINI D DE DIOR ROSE DES VENTS羅盤玫瑰腕錶；而一出道就與寶格麗（BVLGARI）合作無間的Kōki，則戴著經典B.zero1戒指入鏡，把握任何機會為代言品牌宣傳，難怪深得品牌喜愛。

▲▼木村光希與木村心美 。（圖／翻攝koki IG）

▲姊妹倆都穿著木村拓哉買的新衣，Cocomi（右）戴著Dior羅盤玫瑰腕錶。（圖／翻攝cocomi IG）

▲▼Dior watch 。（圖／公關照）
▲Dior羅盤玫瑰孔雀石腕錶，187,000元。（圖／品牌提供）

►木村拓哉長女出道拍畫報被批像「女鬼」　過腰黑長直髮其實超柔順

►木村心美官方IG開通才7天　45萬粉絲直逼媽媽工藤靜香

關鍵字：

木村拓哉, 木村心美, Cocomi, 木村光希, Kōk, Dior, 寶格麗, BVLGARI
fashion.net

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