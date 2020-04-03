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日本搞怪「海苔書籤」爆紅！還有紙膠帶、文件夾逼真到差點吃下肚

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▲海苔書籤 。（圖／翻攝自產品官網）

▲日本文創品牌 Cobato海苔書籤爆紅 。（圖／翻攝自產品官網）

編輯／Ann

書籤是大人、小孩都必需的文具，現在日本文創品牌 Cobato 也將腦筋動到平凡無奇的書籤上，將它打造為「海苔書籤」，從外表上看完全和一般的海苔一模一樣，不僅透明包裝和綠色本體都完美還原，簡直是整人最佳單品！

▲海苔書籤 。（圖／翻攝自產品官網）

▲鋸齒狀的透明薄膜惟妙惟肖 。（圖／翻攝自產品官網）

日本文創品牌 Cobato 推出一款「海苔書籤」火速走紅，原因是從外觀上完全仿照一般的海苔，不僅有鋸齒狀的透明薄膜包覆，讓人很想撕開，綠色海苔本體更是輕薄如紙，可以微微透光簡直惟妙惟肖。當然這可不是零嘴，功用也和書籤一樣，只要輕輕夾在書本內頁，一眼望去就能看到它，比起一般書籤還要明顯，使用它必定能夠整人成功，推出後也引起日本網友大讚：「超想買」、「也太像了吧」、「看書看到一半真的會餓。」

▲海苔書籤 。（圖／翻攝自產品官網）

▲海苔書籤 。（圖／翻攝自產品官網）

▲海苔書籤 。（圖／翻攝自產品官網）

▲文件夾、小巧資料夾、紙膠帶都成為海苔造型。（圖／翻攝自產品官網）

不僅如此，品牌還陸續推出了海苔文件夾、小巧資料夾、紙膠帶等，延用海苔造型製作，將大片、小片各種海苔款式都徹底用上，最後搭配產品上的文字「特選」「燒海苔」實在讓人會心一笑，感興趣的朋友也可以前往官網收藏一波。

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關鍵字：

日本, 文具, 海苔, 書籤, 搞怪, 小物, Cobato
fashion.net

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