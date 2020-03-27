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皮膚科醫師：敏弱肌保養3點要注意，切記「聰明選擇不貪多」

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▲▼皮膚科醫師：敏弱肌保養3點要注意 。（圖／品牌提供）

▲REN推出第一瓶款敏弱肌適用的卸妝凝膠，蔚為話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

敏弱肌的形成原因有許多，當皮膚接受過度的空氣污染、不良化學製品，或是工作與生活壓力過大，都可能令皮膚產生泛紅、灼熱、搔癢、脫屑等反應。敏弱性肌膚指的即是肌膚處於一種不安定的狀態，需要特別悉心照護，避免不適症狀持續且長期發生。

京硯皮膚科診所院長蔡逸姍醫師指出，「敏弱肌護理的最終極目標就是要修護皮膚屏障功能，把皮膚的城牆鞏固好。保養步驟簡單最好，做好保濕、提升肌膚穩定性，為肌膚打好健康基礎。」

對於敏弱肌日常保養，蔡醫師進一步說明，聰明選擇不貪多。選擇成分安全、配方單純，避開含香料與刺激性成分的保養品，避免不適合的保養品反而造成更多負擔和肌膚問題。

▲▼皮膚科醫師：敏弱肌保養3點要注意 。（圖／品牌提供）

▲REN 純萃柔膚健康精華，30ml，1,780元。

含天然植物萃取、不含矽靈，有效改善膚況並建立肌膚屏障、提升防禦力，為肌底高效補水，回復飽滿澎潤感。

▲▼皮膚科醫師：敏弱肌保養3點要注意 。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 全效舒緩精華，30ml，2,500元。

DARPHIN的全效舒緩精華，蘊含三大植萃和維他命B5萃取，德國洋甘菊能穩定安撫，牡丹根部能幫助舒緩乾燥泛紅，山楂則負責活絡肌膚，一步做足保濕、舒緩、活化，修護潛在的隱形傷害。

▲▼皮膚科醫師：敏弱肌保養3點要注意 。（圖／品牌提供）

▲APIVITA 希臘活泉保濕精華，30ml，1,080元。

98% 天然成分，添加活性酵母與專利蜂膠精粹，彷彿為肌膚上一道防護網，提供受環境影響肌膚，長效的保濕效果。

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關鍵字：

敏感肌, 保養, 精華
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