裴斗娜被發現撞臉吳卓源　這個角度還藏漫威小辣椒韻味

▲裴斗娜於《屍戰朝鮮》中的造型。



記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@doonabae、@juliawu94、《鋼鐵人》系列電影劇照

隨著《屍戰朝鮮》第二季上線，主角朱智勛與裴斗娜話題度又上升，劇中飾演醫女徐菲的裴斗娜，雖然幾乎都是以灰頭土臉、髒兮兮的破布裝以及接近素顏的模樣出鏡，卻仍不掩清新脫俗的美貌，更看不出來已經40歲了！近日便有網友發現裴斗娜竟與歌手吳卓源撞臉，也意外與漫威小辣椒葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）有幾分相似。

▲其實裴斗娜擁有非常時尚的外型。



在 Instagram 查看這則貼文 Doona Bae 배두나（@doonabae）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 28 日 下午 11:34 張貼

別看裴斗娜在《屍戰朝鮮》中樸素的樣子，其實裴斗娜可是有著一張備受眾多品牌寵愛的時尚臉，一雙空靈的大眼睛時而可愛時而神秘，圓潤的鼻頭成了與其他女星的不同之處，但同樣十分高挺，在她臉上很好看。雖然已不像年輕妹妹們擁有膠原蛋白豐沛的澎潤雙頰，但這也讓裴斗娜的臉型有稜有角，更加時尚。

▲裴斗娜被網友發現與吳卓源撞臉，以上兩張圖左邊皆為裴斗娜、右邊為吳卓源。



近期許多網友都認為，裴斗娜的外型與人稱「鄉民老婆」的吳卓源十分相像，與其他眾多長得很像的女星有所分別，包括眼睛的部分與微翹的嘴唇，尤其是瀏海梳起來的時候確實有幾分神似。

在 Instagram 查看這則貼文 Doona Bae 배두나（@doonabae）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 1 日 下午 10:27 張貼

另外，也有網友覺得，有時裴斗娜以較偏向歐美風的直髮造型亮相時，頗有小辣椒葛妮絲派特洛（漫威系列電影中飾演鋼鐵人老婆）的神韻，因髮型讓臉看起來更尖，特別是由下往上的拍攝角度時，能看到相似的韻味，雖然小辣椒的外型年長上許多（實際年齡47歲），但仍然是美女一枚。

▲某些角度竟有些小辣椒的神韻。



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