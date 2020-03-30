熱銷1億片的「早安面膜」一定要用！讓妳多賴床5分鐘的神器就是它

文／C編

「早上上妝總是浮浮的」、「肌膚乾燥缺水」，很多人都有這些肌膚問題，但是早上準備出門匆匆忙忙，日本品牌Saborino的「早安面膜」順勢成為女孩們心頭好，敷60秒就能同時清潔保養，不但瞬間喚醒肌膚，也幫助後續上妝更加服貼，因此爆紅，號稱已經銷售1億片，省了保養時間，拿來多睡5分鐘，相當划算。

▲日本BCL Saborino 早安面膜（32片/盒），酪梨、葡萄柚任選1盒，原價449元，特價368元。點我購買。

Saborino早安面膜最早推出的是基本款酪梨滋潤型，敷起來涼爽，有醒膚鎮定的效果，同時又有滋潤度，曾在2017年得到日本@Cosme銷售排行榜冠軍，而且不是曇花一現，爆紅之後持續到現在都是熱賣商品，具滋潤度，適合比較乾的肌膚。

酪梨款大賣之後，Saborino再接再厲推出葡萄柚清爽型，結合柑橘類、小黃瓜等成分，敷起來更清透，夏天怕黏膩或是油性肌膚都很適合。

▲Saborino酪梨滋潤型經典熱賣。（圖／翻攝BCL IG）

▲Saborino葡萄柚清爽型也很受到歡迎。（圖／翻攝自belousova.beauty IG、japonica_russia_official IG）

由於使用簡便，不用洗臉也不用一層層疊擦保養品，早上花60秒敷上它就能搞定一切，這1分鐘的時間還能同時做點別的事，例如挑一下衣服、倒杯咖啡，相當省時省力，因此讓早安面膜回購率驚人，用過的人都給好評，「我去日本都會囤貨兩盒」、「我有買過酪梨那款，敷起來涼涼很舒服」、「我也會在上妝前敷早安面膜，持妝效果很好」。早安面膜每盒32片，剛好是1個月的份量，相當貼心。

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