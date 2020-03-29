全台港式餐廳TOP 10！高雄人激推最好吃烤鴨、必點黯然銷魂飯

想吃港式不用飛出國，道地港式餐廳前十名任你選！好好味啊！

TOP 10 鴨寮街-烤鴨點心坊

高雄 鳳山區／三民區

有號稱高雄最好吃烤鴨的港式飲茶餐廳，招牌的烤櫻桃鴨一鴨多吃擄獲很多饕客的心，最基本的片皮鴨外皮酥脆，鴨肉油脂豐富卻部會肥膩，反而覺得汁多鮮美，另外還可以選鴨絲芋頭粥、菜片炒鴨鬆等多種吃法，其他的港菜港點選擇種類也很豐富，水準口味都很不錯！

▲（圖／美食客晶晶提供）



TOP 9 港味高師傅港式點心

高雄 新興區

近美麗島捷運站的港式點心專賣店，價格十分親民，可以吃到公仔麵、炒飯、河粉、腸粉、各類港式點心，每道平均都在100元上下，口味到位，份量相較價格而言很足。

▲（圖／美食客樂蒂提供）



TOP 8 香港茶水攤

台北 大安區／中山區

台北老字號的香港茶餐廳，總共有三家分店，菜單的菜色非常多種！有選擇障礙的人推薦可以點黯然銷魂飯，肥瘦比例適中的蜜汁叉燒肉又香又軟嫩，配上半熟荷包蛋拌著已有淋上醬汁的米飯、蘿蔔乾一起吃，真的超銷魂的啊！

▲（圖／美食客xellen999提供）



TOP 7 崔記小餐館

高雄 前鎮區

裝潢風格走小清新風的港式小餐館，主要販售港式簡餐的河粉、飯類，以及波蘿油、西多士等港式點心。除了黯然銷魂飯外，蔥油厚切豬扒蛋飯也超推！醃過的豬肉入味緊實，鹹甜的醬汁配上半熟蛋和蔥油香，點了絕對不會後悔！

▲（圖／美食客老皮提供）



TOP 6 吉星港式飲茶

台北 中山區

同樣也是一間台北老字號的港式茶餐廳，由香港廚師掌廚的道地好滋味，還是24小時營業！菜單分為小點、中點、大點，也就是港式點心和港菜都有。用餐環境很明亮氣派，非常適合多人聚餐。

▲（圖／美食客み提供）



TOP 5 復興咖啡交易所_FXCE

台中 東區

位於台中後火車站附近的文青咖啡廳，主要提供港澳家常料理，免治豬肉飯、公仔麵、豬仔包都很特別，除此之外，他們的髒髒咖啡和發霉奶茶更是吸引許多人慕名而來，滿滿奶泡溢出杯緣，超級吸睛！味道喝起來也很濃郁順口。

▲（圖／美食客Nini提供）



TOP 4 檀島香港茶餐廳

台北／新北／台中

來自香港的道地品牌，在台北、新北、台中各有分店。時髦潮流的路線非常受年輕族群喜愛，煲仔飯、燒臘、煲鍋、粥類，選擇很豐富。必點它們的招牌蛋塔，外皮多層，非常酥脆！內餡滑順帶有點彈潤感，香甜可口！菠蘿油也很推！

▲（圖／美食客葉姵伶提供）



TOP 3 美天餐室 DAY DAY

台北 中山區

裝潢帶有濃濃復古風格的港泰複合式餐廳，混血的風格十分特別！泰北綠咖哩雞蛋飯、打拋豬肉麵、霜淇淋泰奶都帶有濃濃泰式風情，港泰風味完美融合！價格也很平實，很適合姊妹淘聚餐！

▲（圖／美食客happy foodtime提供）



TOP 2 茗香園冰室

台北／新北

在北部有多家分店的茗香園是很多年輕人想吃港式的第一選擇，飯、麵、粥、點心也是應有盡有。滑蛋飯系列和邪惡的三眼仔沙茶牛肉飯推薦必點！蛋滑、肉嫩，醬汁鹹度剛好，讓人一口接一口！

▲（圖／美食客|天生食怪|自以為的美食家提供）



TOP 1 華嫂冰室

台北 大安區

香港知名的茶餐廳剛來台開幕時人潮洶湧！裝潢復古文青，蕃茄豬扒雞翼湯濃酸香，豬扒厚實鮮甜、雞翅入味軟嫩，香氣十足！叻沙湯頭味道也十分出彩，有人甚至還說口味比香港還道地呢！

▲（圖／美食客neru.foodie提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。