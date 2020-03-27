3月底限定2天　星巴克推買一送一療癒夜晚

▲星巴克3月底限定2天，推星光好友日。（圖／星巴克、85度C提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期新冠肺炎疫情在台升溫，引發民眾心驚驚，囤貨潮也陸續湧現，雖然防疫措施耗心力，有時還是需要放鬆心情，星巴克針對3月底特定2天，推出「星光好友分享日」，選定3／30至3／31共2天，下午4點至晚上8點期間，購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待，讓民眾能在夜晚時光療癒一下。

近期星巴克因應春天來臨，新推出「春櫻蜜桃奶霜星冰樂」，以蜜桃吉利為底，將酸甜的蜜桃果醬與奶霜星冰樂混合，最後再點綴櫻花造型白巧克力，粉嫩柔和的風味讓消費者輕鬆就能嚐到春天滋味，且為慶祝星巴克邁入22周年，也在3／28生日當天推出可重複使用外帶杯「星意Kermit隨行杯」、「星意Kiara TOGO冷水杯」，售價85元至95元。

▲春櫻蜜桃奶霜星冰樂，單杯售價140元至180元。

▲可重複使用外帶杯「星意Kermit隨行杯」、「星意Kiara TOGO冷水杯」。

而買一送一優惠請注意消費限制，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。其他回饋與優惠與各行銷活動不能合併使用、優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白，特定門市不提供優惠服務。

另間連鎖咖啡85度C，也推出以檸檬為主題的新款系列飲，包括「一顆檸檬冬瓜」、「一顆檸檬愛玉綠茶」、「一顆檸檬鮮桔」，主打將整顆新鮮的黃檸檬，以不完全切斷的方式間隔劃切後放入杯中，再用濟汁棒壓出檸檬原汁入飲，新品上市期間也祭出一顆檸檬系列飲料任選第二杯半價（價低者折），僅限現場購買，85Cafe APP外送和外帶無此優惠。