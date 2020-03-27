歐舒丹馬諾斯克工廠投入乾洗手生產　原保養品、香氛將暫停製造

▲歐舒丹法國馬諾斯克工廠暫停原生產計畫，傾力製造馬鞭草乾洗手。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，美妝品牌紛紛投入防疫工作，法國歐舒丹集團宣布，位於法國馬諾斯克的工廠將暫停生產保養品和居家香氛，將全面生產馬鞭草乾洗手。

▲沿用環保材質瓶身，外型激似原洗潤髮品系列。

歐舒丹表示，法國馬諾斯克工廠停產原產品，改產乾洗手，生產量預計可上看70,000公升，製為23萬瓶以上的乾洗手用品，並將其捐贈給法國當地衛生單位和醫護人員。

▲乾洗手將全數捐贈給公家單位。

首批生產的10,000瓶300ml乾洗手已寄送予相關單位。直至目前已產出50,000瓶，全數將捐贈予包含巴黎公立醫院聯盟Hôpitaux de Paris（歐洲最大的醫院系統，也是世界上最大的醫院系統之一) 的相關衛生單位。此外更發送25,000塊肥皂和護手霜予巴黎公立醫院聯盟的員工，幫助前線人員對抗病毒。

▲品牌原本只有濕式潔手露產品。

歐舒丹集團主席兼行政總裁Reinold Geiger表示：「歐舒丹集團從2月份就開始密切關注新冠肺炎（COVIN-19）訊息，已為武漢和上海醫護人員提供乳液和護手霜相關物資。隨著全球疫情延燒，我們擴大至歐洲醫護人員，感謝他們在防疫期間辛勞的付出。」

台灣歐舒丹目前正與重度收治醫院積極聯繫中，同時也已陸續捐贈約4,200塊乳油木牛奶公益皂給社福機構，用於老人照護並鼓勵高危險群的長者、孩童及憨兒勤洗手防疫、遠離病毒。