寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

▲寶格麗品牌大使吳亦凡戴B.zero1 Rock系列珠寶耍帥。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）紅了30年的B.zero1系列，螺旋線條源自古羅馬競技場，今年迎來全新設計B.zero1 Rock，受1980年代品牌Heritage典藏系列的Tubogas頸鍊上鉚釘設計啟發，於環圈中央加入前衛的鉚釘圖案，品牌大使吳亦凡、「茉莉公主」娜歐咪史考特（Naomi Scott）、「蜘蛛女」贊達亞科爾曼（Zendaya）、木村光希組成華麗代言陣容，戴上新款展現無畏性格。

▲娜歐咪史考特佩戴寶格麗高級珠寶同時搭配B.zero1 Rock系列戒指。



▲寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，單個446,500元。

B.zero1 Rock系列設計中性，男、女都能駕馭，環圈側面依然鐫刻品牌名稱，中央則改為鉚釘幾何圖案，戒指有窄版雙環或寬版四環可供選擇，玫瑰金款的雙圈邊緣填入黑陶瓷，黃K金款則於邊緣鑲飾美鑽，高調放閃，同系列還有項鍊、耳環與手環款式。

▲寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指（右）225,000元。



▲寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷雙環戒指（左起）59,500元，黃K金三環鑲鑽項鍊177,700元，玫瑰金黑陶瓷耳環72,700元。



不僅寶格麗B.zero1 Rock系列強調貴金屬線條的力與美，卡地亞（Cartier）旗下CLASH DE CARTIER系列也顛覆常規，創作中央為巴黎飾釘、兩側為尖錐感的飾釘，即使未鑲鑽，存在感仍相當強烈。

▲卡地亞CLASH DE CARTIER系列玫瑰金手環小型款，約203,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）



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