fb ig video ETtoday search mobile

葡萄柚粉太美了！Apple Watch春天新錶帶超粉嫩　加碼Hermès經典橙色

> >

編輯／Duke

Apple Watch不斷推陳出新，就連錶帶也要每季都出新色！Apple為了讓Apple Watch的使用者有更多選擇，每季都會替錶帶設計全新配色，這次Apple就帶來多款春天代表性的配色，像是「仙人掌」、「葡萄柚」、「衝浪藍」等色調，其它像是Nike運動型錶帶也迎來「黑萊姆綠」配色，而頂級的Hermès（愛馬仕）皮革款則推出「經典橙色」以及「精美印花」設計。

▲Apple Watch錶帶新色。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple就帶來多款春天代表性的錶帶配色。（圖／翻攝自Apple官網）

針對即將到來的春天，Apple特地帶來多款粉嫩配色的運動錶帶，像是帶點粉的葡萄柚，或是與大自然相關的仙人掌、衝浪藍色等都散發出滿滿的春天氣息，絕對是最適合這個季節的顏色。

▲Apple Watch錶帶新色。（圖／翻攝自Apple官網）

▲三款配色散發出滿滿的春天氣息，定價皆為台幣1,600元。（圖／翻攝自Apple官網）

Nike運動形錶帶的部分，除了上述提到的黑萊姆綠配色外，還有一款以午夜松石色與極光綠打造的錶帶，其材質採用氟橡膠（Fluoroelastomer）搭配多個透氣孔製作，不僅貼合手腕，還擁有極輕的重量，運動時配戴在適合不過！

▲Apple Watch錶帶新色。（圖／翻攝自Apple官網）

▲黑萊姆綠與午夜松石色與極光綠配色呈現運動的活力，定價皆為台幣1,600元。（圖／翻攝自Apple官網）

以高質感出名的Hermès錶帶，這次也帶來5款全新設計的皮革錶帶，分別為雙色印花設計、經典橙色、黑白金以及全黑。前三款採用Barénia、Epsom、Swift等三種皮革製作而成；全黑款的設計靈感來自賽車世界，並參考Hermès賽車手套，進而打造屬於Hermès的王者風範。

▲Apple Watch錶帶新色。（圖／翻攝自Apple官網）

▲雙色印花設計，定價為台幣15,900元。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple Watch錶帶新色。（圖／翻攝自Apple官網）

▲經典橙色與黑白金，定價為台幣10,900元。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple Watch錶帶新色。（圖／翻攝自Apple官網）

▲全黑款的設計靈感來自賽車世界，定價為14,400。（圖／翻攝自Apple官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

AppleWatch, 錶帶, 春天配色, 仙人掌, 葡萄柚, 衝浪藍, Nike運動型, Hermès皮革, 午夜松石
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

男生的蜜糖，卻是女生毒藥！超顧人怨星座女TOP5

男生的蜜糖，卻是女生毒藥！超顧人怨星座女TOP5

睡前左右抬腿50秒消除內側贅肉！仙女超模每天5動作瘦出大腿縫

睡前左右抬腿50秒消除內側贅肉！仙女超模每天5動作瘦出大腿縫

「箭頭形瀏海」最耐看！想要維持漂亮的瀏海造型，3件事要知道

「箭頭形瀏海」最耐看！想要維持漂亮的瀏海造型，3件事要知道

全台港式餐廳TOP 10！高雄人激推最好吃烤鴨、必點黯然銷魂飯 從偶像轉變主持！坤達下個目標想挑戰鐵人三項　自白：與老婆還隔一座山 12星座容易被騙的原因　雙魚同情心氾濫、天秤猶豫時易上當 擴香瓶塞子先別丟！「多一個小動作」就能延長使用時間 經典紫金與黑曼巴手寫簽名　KOBE 5「湖人配色」開賣時間曝光 LV手袋變成椅子！美國藝術家「拆解名牌」口罩、洗手液超時尚 好時髦！LV、FENDI把鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面