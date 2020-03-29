葡萄柚粉太美了！Apple Watch春天新錶帶超粉嫩　加碼Hermès經典橙色

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Apple Watch不斷推陳出新，就連錶帶也要每季都出新色！Apple為了讓Apple Watch的使用者有更多選擇，每季都會替錶帶設計全新配色，這次Apple就帶來多款春天代表性的配色，像是「仙人掌」、「葡萄柚」、「衝浪藍」等色調，其它像是Nike運動型錶帶也迎來「黑萊姆綠」配色，而頂級的Hermès（愛馬仕）皮革款則推出「經典橙色」以及「精美印花」設計。

▲Apple就帶來多款春天代表性的錶帶配色。（圖／翻攝自Apple官網）

針對即將到來的春天，Apple特地帶來多款粉嫩配色的運動錶帶，像是帶點粉的葡萄柚，或是與大自然相關的仙人掌、衝浪藍色等都散發出滿滿的春天氣息，絕對是最適合這個季節的顏色。

▲三款配色散發出滿滿的春天氣息，定價皆為台幣1,600元。（圖／翻攝自Apple官網）

Nike運動形錶帶的部分，除了上述提到的黑萊姆綠配色外，還有一款以午夜松石色與極光綠打造的錶帶，其材質採用氟橡膠（Fluoroelastomer）搭配多個透氣孔製作，不僅貼合手腕，還擁有極輕的重量，運動時配戴在適合不過！

▲黑萊姆綠與午夜松石色與極光綠配色呈現運動的活力，定價皆為台幣1,600元。（圖／翻攝自Apple官網）

以高質感出名的Hermès錶帶，這次也帶來5款全新設計的皮革錶帶，分別為雙色印花設計、經典橙色、黑白金以及全黑。前三款採用Barénia、Epsom、Swift等三種皮革製作而成；全黑款的設計靈感來自賽車世界，並參考Hermès賽車手套，進而打造屬於Hermès的王者風範。

▲雙色印花設計，定價為台幣15,900元。（圖／翻攝自Apple官網）

▲經典橙色與黑白金，定價為台幣10,900元。（圖／翻攝自Apple官網）







▲全黑款的設計靈感來自賽車世界，定價為14,400。（圖／翻攝自Apple官網）

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