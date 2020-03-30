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UNIQLO X marimekko印花系列390元就有！草編包必收、親子裝超Q

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▲UNIQLO聯名。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

日本時裝品牌UNIQLO與芬蘭品牌marimekko將三度聯手推出2020春夏限量聯名系列，相信大家都對這充滿花花綠綠的色彩與搶眼幾何花紋的服裝系列很有印象，過去也曾收到眾多好評，今年春夏又增加了更多必收藏的質感好設計，全系列390元起，於4月10日開賣，為大家一掃連日陰霾，用繽紛印花點亮生活。

▲UNIQLO聯名。（圖／品牌提供）

Marimekko以獨特的印花聞名，結合UNIQLO LifeWear的精神，使高級的設計感、高品質兼具高機能的服裝能夠以實惠合理的價格入手。由於全球氣候極端化，轉眼間已逐漸炎熱了起來，這個夏天UNIQLO X marimekko推出了6種繽紛滿版的印花設計，品項多元包括上衣、下裝、外套、洋裝以及童裝和嬰幼兒裝，其中充滿夏日度假風情的「草編」系列配件、鞋款，可說是本季聯名必收的單品。

▲UNIQLO聯名。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO聯名。（圖／品牌提供）

▲亞麻混紡襯衫式洋裝NT＄1,990、棉質A字洋裝NT＄1,490。

此次聯名推出6的六款印花主題分別為：圓石、波浪、鐵軌（直線條）、水果市場、半圓以及花朵，皆以滿版、密集的方式運用在各項單品上，鮮艷、飽和的色彩搭配日常百搭的剪裁單品，大部分以寬鬆、垂墜式為主，優雅中又有些俏皮的休閒感，輕鬆舒適的同時也美得很高調。

▲UNIQLO聯名。（圖／品牌提供）

▲短袖T恤NT＄590、亞麻混紡七分袖上衣NT＄990。

印花Ｘ印花的搭配非常時尚，但如果大家覺得平常不想這麼高調，又想要來點特別的，利用一件印花服裝加上素色單品就十分實穿。Marimekko的印花設計富有獨特的調性與記憶點，想要穿母女、閨蜜裝，也不一定要相同花色的單品，本季任何一件印花都能使兩人造型相呼應。

▲UNIQLO聯名。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO聯名。（圖／品牌提供）

此外，本季UNIQLO X marimekko聯名還同步推出了童裝與幼童裝，花色能夠輕鬆與成人款式搭配，活潑的印花穿在小朋友們身上可愛度破表，媽媽們絕對要購入！而「藤編」系列的托特包、平底懶人鞋與帽款，外型則不像服裝如此大膽招搖，而是將印花使用在內裡或是局部，細節處充滿巧思，適合喜歡低調穿搭的朋友們，當作夏日必備的單品。

▲UNIQLO聯名。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO聯名。（圖／品牌提供）

▲編織平底鞋NT＄990、托特包NT＄990。

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關鍵字：

UNIQLO, marimekko, 聯名, 印花, 童裝, 親子裝, 嬰幼兒裝
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