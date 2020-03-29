防疫也能噴發少女心！　《美少女戰士》新品展售會700項商品買過癮

▲統一時代百貨《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會限時開跑。（圖／統一時代提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然近期台灣新冠肺炎疫情越發嚴峻，信義區卻出現少見萬頭鑽動，原來是《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會限期在統一時代百貨開跑，網羅超過700種主題周邊商品讓民眾一次買齊，還推出因防疫多次噴灑酒精，可以滋潤肌膚的護手霜，防疫也能少女心，美戰迷快衝啊！

《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會從3／26至4／13，在統一時代百貨台北店登場；4／2至5／13則移師統一時代百貨高雄店接續上陣，有超過700種主題周邊商品及限量首發新品的大陣仗，包括飾品配件、彩妝保養、生活用品、文具周邊等，讓迷妹們粉紅泡泡盡情噴發。

本次矚目的限量新品包括《美少女戰士》兩用子母包，將《美少女戰士》經典角色月野兔、露娜貓巧妙融入兩用子母包中，後背包外型以經典月野兔變身的水手服造型，綴以單色蝴蝶結及愛心變身器，另外側肩兩用背包是可愛的露娜立體貓耳造型，滿滿的美戰元素，可愛又實用。

此外還有水手蝴蝶結造型包裝花漾柑橘體香劑，有佛手柑、檸檬、柑橘、茉莉等香味，除了止汗體香功用外，還可以當指緣油滋潤手指，補香又能滋潤乾肌一舉兩得，另美少女戰士經典造型髮繩也很熱門，招牌蝴蝶結髮飾，垂掛精緻的變身器墜飾；月光權杖造型垂墜髮圈則是低調中帶點奢華感，幾歲使用都能呈現少女心。