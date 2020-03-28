皮膚科醫師曝「長皺紋」4大主因　頭號元兇竟不是年齡！

▲了解皺紋的主要成因從預防下手，就能幫助延緩紋路生成。（圖／翻攝IG@midoricoo，以下同）

編輯／Amanda

皺紋可說是所有女人的天敵，只要臉上多了一條紋路，看起來就像老了5歲！而皺紋是不可抗的老化現象，一旦產生就回不去了，但我們可以積極地採取預防措施，減緩老化和紋路的生成速度。就有皮膚科醫師點出皺紋產生的4大主因，從這4個面向做好預防，就能幫助肌膚維持細緻平滑。

#肌膚長期缺水

肌膚處於缺水狀態下，膚質會變得粗糙、有顆粒感，膚色也會顯得黯淡無光，還會造成鬆弛、乾紋出現，若情況沒改善，久而久之，因乾燥出現的小細紋就變為不可逆的皺紋。除了因疏忽保養，沒為肌膚做好保濕外，長期處在乾燥環境、每日飲水量不足也都會造成水分流失。

▲紫外線是肌膚老化和皺紋產生的最大元兇。



#忽略防曬



英國電視台BBC曾在紀錄片中實驗發現，有75%的肌膚傷害都來自於陽光曝曬，紫外線更是肌膚老化和皺紋產生的最大元兇。紫外線不僅會促使黑色素生成，形成斑點，還會使真皮層中的膠原蛋白失去彈性、斷裂，進而產生皺紋、肌膚鬆弛下垂等狀況。

▲表情豐富的人動態紋也較明顯。



#臉部肌肉使用過度



有些人臉部表情比較多或是表情變化大，使用到的臉部肌肉就會比較多，容易產生更多動態紋，時間一久，動態紋就會靜態化成為永久的紋路，像是愛笑的人大多魚尾紋比較明顯。

但也不用因此就不敢笑或不敢做表情，適當留意一些造成紋路產生的壞習慣就好，像是盡量少皺眉，保養卸妝時力道放輕、避免拉扯，並在易產生表情動態紋的局部加強緊實、抗老保養即可。

▲飲酒過量、熬夜等不良生活習慣也會加速肌膚老化。



#不良飲食習慣和作息



除了紫外線和隨年紀增長的自然衰老，熬夜、吸菸、喝酒、愛吃甜食等也都是造成肌膚老化的主因。熬夜會刺激皮脂腺分泌皮脂，還會使肌膚暗沈粗糙、彈性變差；吸菸、過度飲酒都會影響人體循環代謝，降低肌膚細胞活動力，並使肌膚脫水；而糖分攝取過多會造成「糖化反應」，使蛋白質變質、膠原蛋白坍塌，導致肌膚出現皺紋、鬆弛甚至蠟黃暗沈等現象。

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