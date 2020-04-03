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仙女系粉紅小羊皮唇釉！水靈的色調讓人想全包

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▲紀梵希,唇釉,唇彩。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲紀梵希推出全新的唇釉系列。（圖／翻攝自trendmood1 IG、hankyu_beauty_studio IG）

記者李薇／綜合報導

紀梵希最近在國外曝光了全新的唇釉系列，最厲害的是在包裝上使用粉紅色的小羊皮設計，搭配底下透明的管身，看起來超級優雅，中間採用銀色的金屬的設計，和一般的粉紅細管小羊皮潤唇膏一樣，但是整體來說都很有質感。

日本在最近的消息發表，指出4用3日紀梵希將推出Le Rose Perfecto系列的唇釉，說是唇釉，不過顏色呈現出來是但有光澤感、透亮的唇彩，感覺比較像是唇蜜、唇露，不過搶先試用的人都覺得不會黏膩，顯色度也非常好，可以帶出5成的飽和感，相當自然、潤色的效果。

▲紀梵希,唇釉,唇彩。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲超美的奶茶色。（圖／翻攝自twi_tkmk IG）

Le Rose Perfecto系列之前推出的粉紅色小羊皮「玫瑰誘惑修護美唇膏」，走的就是自然潤唇膏的路線，這次同系列的唇釉，妝感也是類似的風格，適合喜歡裸透唇妝效果的女孩，修飾唇紋的效果也相當厲害，可以呈現出澎潤飽滿的雙唇質感。

在唇刷部分，採用的是透明的扁平圓形刷頭，塗抹起來非常滑順、軟Q，想要描繪出俐落的唇形或是漸層唇妝都可以，根據日本資料，這次總共推出9個顏色，售價4000日幣，大約是1100元左右，具體台灣的售價目前都還不確定。

▲紀梵希,唇釉,唇彩。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲包裝也很有設計感。（圖／翻攝自mikaamata IG、placebo009 IG）

關鍵字：

紀梵希, 唇釉, 唇彩, 彩妝
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