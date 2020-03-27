貴婦不出國照血拼帶旺精品　麗晶精品3月逆勢成長20%

▲麗晶精品3月業績逆勢成長。（圖／麗晶精品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

近期零售市場因新冠肺炎疫情，逛街人潮大減，3月衰退效應紛紛出爐，實體通路業績平均下跌2至5成不等，精品市場卻一片暢旺，台北地區高端精品地標之一麗晶精品，因長期經營高端忠實客的客製化體驗，加上頗具私密性的銷售方式，以及大環境包括民眾減少出國採買，而留在國內購買精品等複合因素，3月份整體業績逆勢成長20%。

新冠肺炎疫情衝擊國內旅遊市場，晶華酒店旗下住宿、餐飲均受影響，但賣場麗晶精品卻一枝獨秀，逆勢成長，今年首度在3月舉辦Spring Sell，將交易筆數比去年同期提升10%之外，客單價與整體業績都雙雙成長，珠寶也表現亮眼，結合酒店場地優勢舉辦私人、VIP鑑賞會，反而更強化高端客出門購物意願。

以法國珠寶品牌伯敻為例，通常規劃3、4天的鑑賞會，今年因應報名人數多，延長到10天且每時段都客滿，店內一組要價5000萬元的獨家商品，目前已經有消費者詢問，預計近期就會賣出。

▲伯敻Soleil radiant項鍊（左）；Lierre De Paris常春藤問號項鍊（右）均是獨家於麗晶精品展售的高級珠寶。

麗晶精品今年邁入第30年，優化商場計畫持續進行，第一季「三宅一生ISSEY MIYAKE」的三間大店開幕之後，義大利國寶級男裝STEFANO RICCI、英國經典品牌JOSEPH也會陸續進駐，另針對珠寶品牌全新佈局，BVLGARI將移至2樓門面，打造全新門市，CHAUMET也加碼設計貴賓室，將門市從33坪擴大至50坪。

▲北海道人氣排隊鬆餅 椿Tsubaki Salon去年開幕，到現在都還相當熱門。

而地下2樓也將持續以LifeStyle方向進行優化改裝，繼現有的現有 4 mano caffe、Tsubaki salon、初魚 鮨、Impromptu by Paul lee、樂軒等主題精品式餐飲進駐之後，「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」主廚與米其林星級主廚攜手的海鮮概念餐廳「COAST」也將於5月份開幕；8月則有PAUL另間百坪餐廳也將開幕。

▲麗晶精品獨家米其林一星餐廳 IMPROMPTU by Paul Lee。

另為強化「富三代」的購物喜好，8、9月份則會引進部分台灣設計師的品牌，如光泉千金汪俐玲服裝品牌WANGLILING等，另還有加拿大頂級羽絨衣、義大利單價約3萬元起跳的女鞋品牌，也會是全台首店，目前麗晶精品含餐飲約有55個品牌，其中約25％都是獨家門店。