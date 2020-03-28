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春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

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▲▼唇蜜回歸！Dior推出癮誘蜜潤光唇彩 。（圖／品牌提供）

▲告別霧面，光澤感美唇是2020年春夏趨勢。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2020年唇蜜再翻紅，Dior推出全新癮誘蜜潤光唇彩，一次滿足持妝、保濕、聚光三大需求，打造光感新境界。獨特配方能完美抓取色彩，搭配Q彈氣墊刷頭，打造光澤美唇。

▲▼唇蜜回歸！Dior推出癮誘蜜潤光唇彩 。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧癮誘蜜潤光唇彩，1,200元。

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips憑藉專業色彩美學，為癮誘蜜潤光唇彩打造12款色選，包含此生必收的三大癮誘色調，更能與先前推出的幸運星唇膏互相疊擦，全系列4/ 1線上快閃店搶先首賣，專櫃4/ 13正式開賣。

本次，迪奧特別以市場趨勢與品牌暢銷色號為依據，推出亞洲女性最能輕鬆駕馭的三大癮誘色選，色譜涵蓋少女感爆棚的朝露玫瑰色、釋放溫柔氣質的日落玫瑰色，以及知性優雅的溫柔奶茶色，共推出12款常賣色及#785限量色。

▲▼唇蜜回歸！Dior推出癮誘蜜潤光唇彩 。（圖／品牌提供）

▲#765一抹提亮氣色，疲憊肌膚首選。

「朝露玫瑰色選」是一系列溫暖粉嫩的玫瑰色彩，提亮氣色且綻放光澤。特別推薦#976 BE DIOR，略帶冷色調的莓果粉，一抹超顯白，完全不挑人使用。#765 ULTRADIOR野櫻玫瑰，有著提亮氣色的桃色光芒，是一款少女感色選。

▲▼唇蜜回歸！Dior推出癮誘蜜潤光唇彩 。（圖／品牌提供）

▲#754不帶侵略性的亮色調，相當耐看。

▲▼唇蜜回歸！Dior推出癮誘蜜潤光唇彩 。（圖／品牌提供）

▲#785是搭配度高的氣質首選。

「日落玫瑰色選」，色彩遊走於冷色調的煙燻木玫瑰色與偏橘調的石榴玫瑰色之間，推薦#754 MAGNIFY，高級又溫柔的煙燻粉褐，略帶紅棕調色彩，是日韓網友預言絕對斷貨的必收色選。

▲▼唇蜜回歸！Dior推出癮誘蜜潤光唇彩 。（圖／品牌提供）

▲#630醒目光澤讓雙唇豐潤性感。

▲▼唇蜜回歸！Dior推出癮誘蜜潤光唇彩 。（圖／品牌提供）

▲#643帶有少女氣息的甜美色調。

「溫柔奶茶色選」，從棕色調的摩卡奶茶到略帶紅調的楓糖奶茶色，其中#630 D-LIGHT是氣質奶茶色，搭配閃耀光芒，更添仙氣空靈感，#643 EVERDIOR則是在網路掀起熱潮，能完美提亮亞洲女孩的偏黃膚色。

關鍵字：

唇蜜, dior, 蜜潤光唇彩, 光澤
fashion.net

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