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LIFE・經典／與絕景共存的「鳥箱」旅艙　不破壞土地的美麗體驗

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▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

▲Livit Birdbox。（圖／翻攝Livit官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

旅行是每個人心中珍貴的回憶，許多人喜歡大自然的絕景，選擇美麗景觀的飯店體驗，卻無意識到大興土木的旅館建築，對自然環境造成的傷害，挪威設計工作室Livit近期發表一款「Birdbox」，以小單位的居所以及簡易的安裝方式，讓人類貼近自然的渴望與舒適，以及保護環境達到微妙的平衡。

▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

▲採用黑色外殼設計，融入自然環境。

環境保護的概念漸漸普遍落實，Livit的「Birdbox鳥箱」以極簡的設計以及最小的裝置足跡為概念，提供使用者即便在最自然的懷境中，也能舒適的感受周邊，提供迷你箱與中型箱2種不同的規格，另還可加購簡易的戶外廁所。

▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

大片箱內玻璃設計採用黑色確保室內隱私，另為放大室內空間，僅設計置入最少設計的家具，採用複合性材料製成，表面有毛料材質的防水板，並強調製作過程以造船的規格進行，號稱可以承受多種惡劣懷境的衝擊，且將維護機率減至最小，安裝方式則採用直升機來進行運送，並安置在地基的圓柱上，避免大興土木的安裝造成的環境破壞。

▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

迷你箱的尺寸長約3公尺，高與寬度則為2.1公尺，內部陳設也很簡單，僅為一張雙人床與2張圓椅，雙人床則為相當寬敞的200Ｘ220公分，約莫為King Size的尺寸；中型箱空間則較有餘裕，除了一張200Ｘ150公分尺寸的雙人床之外，還可有張邊桌與2張茶几椅。

▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

Livit的「Birdbox鳥箱」不僅提供販售，讓想有避世小屋的人能有更多選擇，此外Livit另在挪威草原與峽灣2處自然風光中，安置了「Birdbox鳥箱」作為個人旅艙，讓民眾也能有機會親身體驗，只要望著外面美麗的風景，即便是身處最簡單的起居空間又何妨呢？想到這樣的小屋對環境也能友善不造成過多負擔，這個旅程就更具意義了。

▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

▲Livit birdbox。（圖／翻攝Livit官網）

目前Livit官網已經開放訂房，有興趣的民眾也可計劃進行體驗。

關鍵字：

LIFE, 經典, 資源永續, 環保, 環境保護, birdbox
fashion.net

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