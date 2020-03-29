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星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

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▲▼星．變美／范冰冰分享護髮3絕招 。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰的一頭烏黑秀髮，讓顏值更加分。（圖／翻攝自范冰冰微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

疫情延燒，許多女星都停工在家閉關，紛紛在社群分享護膚秘訣和粉絲交流，唯獨范冰冰反其道而行，日前PO出7天沒洗頭的照片引網友熱議，但她卻也大方承認自己不愛天天洗頭，而她的好髮質就是靠「不洗頭」。

范冰冰一向愛髮如命，對於保養頭髮也很有一套，烏黑的秀髮是她的造型標配，更是加分利器，一起來看看她的護髮堅持。

▲▼星．變美／范冰冰分享護髮3絕招 。（圖／翻攝自微博）

▲乾性頭皮的她，最高紀錄可撐到10天不洗頭。

頭髮不用天天洗

擁有一頭厚重秀髮的她認為，天天洗頭吹乾很費時，甚至會拖到她日常保養的時間。屬乾性頭皮，頭髮不容易出油，如果在家不工作，她可以撐到8天、甚至10天不洗頭。她分享頭皮也是肌膚一部分，若是天天洗會將保護頭皮的油脂也洗掉，反而會讓髮質變更糟。

▲▼星．變美／范冰冰分享護髮3絕招 。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰花費許多心力，養出好髮質。

先用護髮，再用洗髮精

拍戲工作時，頻繁變髮、造型，讓落髮成為她的惡夢，她發現洗頭前先用大量護髮乳塗在頭髮上打底，沖掉後再進行洗頭步驟，可以避免拉扯頭髮，進而改善落髮問題。其實她這個觀念並沒有錯，專業護髮品牌就有推出洗髮前用的護髮乳，為頭髮注入營養，從根本解決毛燥問題。

▲▼星．變美／范冰冰分享護髮3絕招 。（圖／翻攝自微博）

▲沒有工作的時候，多半宅在家敷臉或護髮。

子油當作髮膜用

她曾在《小紅書》分享，有時在家洗完頭髮，會把椰子油當作髮膜使用，就這樣敷一整天，甚至頭皮也會抹上。到了晚上會將椰子油洗掉，在抹上愛用的專業護髮產品。椰子油CP值超高，除了用來抹頭髮，她也會加在身體乳中使用，這樣能使乳液滋潤度更高，滑順程度可媲美按摩油。

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關鍵字：

范冰冰, 護髮, 秘訣
fashion.net

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