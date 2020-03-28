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@Cosme人氣王「半熟唇膏」推超美新色　輕鬆跟上日本正夯「微光妝」

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▲半熟唇膏推超美新色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲日本超人氣的COFFRET D'OR「半熟唇膏」推新色，搭上超美「微光妝」風潮。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

日系彩妝向來重視光感的表現，近來更流行起強調清透光感的「微光妝」，佳麗寶COFFRET D’OR今年春季就以「微光系」為主題，為人氣爆棚的「國民腮紅」微笑俏顏修容N及半熟唇膏打造多款限定新色，更推出一顆顆猶如小巧珠寶盒的眼頰兩用霜，內含超服貼的3D立體珠光，能閃耀出明亮清透的光澤感，再搭配加入黃金珠光的限定底妝，讓你從眼唇頰到肌膚都能散發迷人微光感。

▲半熟唇膏推超美新色。（圖／記者張毓容攝）

▲半熟唇膏推超美新色。（圖／記者張毓容攝）

▲COFFRET D’OR 微笑俏顏修容N，4.7g，NT$890。（圖／記者張毓容攝）

自2017年推出更新版後，連續兩年穩坐日本腮紅類銷售冠軍的微笑俏顏修容N在日本擁有超高評價和人氣，其特殊的雙色壓花設計，輕輕一刷就能同時帶出自然紅潤感和透明光感，日本女生幾乎人手一顆，更被稱為「國民腮紅」。

今年春季推出全新限定2色，包含帶有藍調光感的紫丁香粉紅#EX-06，提升紅潤感同時更襯出肌膚透明感；帶有金色調變化的珊瑚橘#EX-07，能打造出健康活力氣色。

▲半熟唇膏推超美新色。（圖／記者張毓容攝）

▲半熟唇膏推超美新色。（圖／記者張毓容攝）

▲COFFRET D’OR 水光我型口紅，4.1g，NT$950。（圖／記者張毓容攝）

而以零色差、高顯色、零唇紋等特點被稱為「半熟唇膏」的水光我型口紅，一抹就猶如上了一層水光唇膜般水潤又顯色，不到千元就能擁有日雜model美唇，不僅在@Cosme獲得2019上半年新品網路人氣第三名，在小紅書上也被狂推。

▲半熟唇膏推超美新色。（圖／記者張毓容攝）

▲左為限定色#EX-10霓光紅，右為#BR-77古銅玫瑰。（圖／記者張毓容攝）

這次推出全新6色和添加3D變化珠光的限定2色，其中在日本被搶翻的「#BR-77古銅玫瑰」是超溫柔顯氣質的豆沙玫瑰色，一擦就變身日劇女主角；而專為亞洲偏黃膚色打造的限定色「#EX-10霓光紅」則是添加金色珠光，不僅顯白顯氣勢，還能提升立體感，打造性感3D美唇。這兩色都是誰擦誰美，絕對要先鎖定的必收色號！

▲半熟唇膏推超美新色。（圖／記者張毓容攝）

▲半熟唇膏推超美新色。（圖／記者張毓容攝）

▲半熟唇膏推超美新色。（圖／記者張毓容攝）

▲COFFRET D’OR 3D光采玩色我型眼頰彩霜，3.3g，NT$600。（圖／品牌提供）

今年更推出擁有多元用法的全新「3D光采玩色我型眼頰彩霜」，舒芙蕾般的輕盈空氣觸感，一抹上肌膚瞬間化為超服貼的細緻粉質，添加3D立體珠光，擁有清透明亮的微光感，可隨著疊擦加深色彩，也可當作眼妝、腮紅打底與其他眼彩頰彩疊擦使用，共推出10款常態色和2款限定色。

▲半熟唇膏推超美新色。（圖／記者張毓容攝）

▲COFFRET D’OR 3D光采眼部飾底霜，3.3g，NT$670。（圖／品牌提供）

和眼頰彩霜相同質地的「3D光采眼部飾底霜」是專為眼部肌膚打造的打底霜，可作為眼妝第一步，修飾、提亮眼周肌膚並增添立體感。

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