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Dappei／《梨泰院Class》權娜拉戲外穿搭一樣美！休閒服流露性感　幹練套裝顯霸氣

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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文字。 圖片／Dappei

近期話題不斷的韓劇《梨泰院Class》，劇中從男女主角到配角都造成熱門討論，尤其飾演男主角朴世路的朴敘俊再度成為國民男友之外，連劇中朴世路暗戀超久飾演女配角吳秀雅的權娜拉不僅瞬間爆紅，劇中學生時期到出社會擔任組長的造型更是引起模仿風潮，而私底下權娜拉的穿搭則是帶點性感又個性，想瞭解更多權娜拉的魅力嗎？跟著權娜拉這樣穿讓你魅力十足又充滿迷人印象。

休閒 mix 性感風

在權娜拉的私服中經常可以看到以休閒風混合，像是以 TEE 或襯衫搭配牛仔短褲，露出纖細修長腿部線條讓好身材一覽無遺之外，帶點微性感氣息同時讓人不禁為權娜拉深深著迷。

知性兼具優雅風

另外權娜拉也經常透過成套西裝混搭營造優雅氣質，同花色的西裝外套結合 oversize 版型使衣著看起來慵懶又知性，有時也會選擇較正式的西裝褲，使整體連結氣勢強大的幹練形象。

率性運動風

運動風也是很常見的私服穿搭，基本款的撞色長版 TEE + 破損黑色牛仔褲呈現率性個性，換上運動風外套與棉褲連結簡單舒適的日常風格，多變穿著也讓人看到權娜拉不同的時尚面貌。

Dappei 結語：

看完這麼多《梨泰院Class》女配角權娜拉的私服穿搭，大家最喜歡哪一套的風格呢？不論是休閒性感、知性優雅、率性運動風等，權娜拉皆能完美詮釋一起學會這樣穿快速打造注目魅力吧。

文字編輯：Layla Chen

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

梨泰院Class, 權娜拉, 穿搭
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