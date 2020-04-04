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窄身牛仔褲必搭3大單品才顯瘦！皮革夾克勝出、合身西外淘汰

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編／Linda

窄身牛仔褲是所有女孩不可或缺的單品，尤其窄管褲不僅顯瘦又有視覺上拉長腿的功力，女星私著也超愛穿。然而窄身牛仔褲雖百搭卻有幾款單品是絕對不可以搭配在一塊，《ET Fashion》幫你整理出窄褲穿搭Dos & Don'ts，讓你時髦度瞬間提升！

Tip 1：窄身牛仔褲＋寬長版西裝外套

許多都會女孩日常穿搭即為合身剪裁西裝外套配窄身牛仔褲，雖無不可，但寬長版西外不僅近兩年伸展台上流行，今年更以寬墊肩的版型為勝，內搭任何單品都有型，除此之外，較長的剪裁還可以修飾臀部，遮掉該遮的肉，優點說不完。

BLACKPINK Lisa身穿黑色長版西裝外套內搭白色上衣，下身則為窄身牛仔褲和及膝長靴，比例超級好！


Tip 2：窄身牛仔褲＋皮革夾克

比起常見的短版剪裁丹寧外套，皮革夾克在造型上出眾許多，有綁帶款式的更加修飾腰身，上寬下窄的原則掌握得好就能顯瘦。

Tip 3：窄身牛仔褲＋切爾西靴

前陣子很流行牛仔褲搭配穆勒鞋、樂福鞋等鞋款，然而微厚底的切爾希靴更能為簡單的丹寧穿搭增添摩登氛圍，中性帥氣之餘，雨季更是超實穿。

昆凌在巴黎以格紋摩登西外搭上窄黑褲，腳踩綁帶皮靴，俐落又霸氣的造型滿分。

來自瑞典的維密天使Elsa Hosk在超市穿搭走的是休閒風格卻也很時髦，蘚苔綠西裝外套和簡單黑色上衣加上黑靴，帶點俏皮。

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關鍵字：

窄身牛仔褲, 穿搭, 皮革夾克, 西裝外套, 切爾西靴
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