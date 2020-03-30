Dappei／法式復古靠2樣配件完成！IG部落客私服穿搭，美成高級畫報

文字。 圖片／Dappei

如果你喜歡法式的穿搭風格，那或許你也曾看過 Taylor LaShae 的照片，略微捲翹的鮑伯頭、經典紅唇和一雙勾人的電眼，讓人忍不住將目光在她身上多停留駐足幾秒鐘，如同擁有老靈魂般，Taylor LaShae 的私服穿搭也常常展現復古的一面，而其中這兩樣隨處可見的單品可說是相當重要。

#墨鏡

舉凡 slim sunglasses、tiny sunglasses 抑或是貓眼墨鏡都為 Taylor LaShae 常配戴的款式，這種墨鏡的鏡片偏窄小不會遮住眉毛，雖然有點難駕馭卻擁有獨特的造型感，於 90 年代時，不少經典電影的主角形象皆常配戴類似的款式，如《駭客任務 》（The Matrix）、《閃靈殺手》（Natural Born Killers）、《終極追殺令》（Leon: The Professional）等，都讓人印象深刻。

透膚上衣搭配牛仔短褲，雖然時下的女孩們也會穿，但戴上一副 slim sunglasses 後，一種復古感油然而生，附有墊肩款式的西裝外套帶點權力套裝的感覺，而墨鏡又使 Taylor LaShae 整體的風格更為強烈。若喜歡簡單的穿搭，不妨穿著素面的微高領上衣與豹紋短裙，和踩上優雅的貓跟鞋展現有別於他人的時尚品味。

▲（圖片來源）

#金屬鍊條

過往我們或許會認為金屬鍊條有點俗氣，但隨著嘻哈與復古風潮重新復甦，它再度成為眾人追尋的配件。穿著素面簡約的單品時，帶有個性又相當顯眼的配件自然為穿搭首選之一。除了單戴一條金屬項鍊外，也能利用項鍊疊加的方式營造層次感，無論是素雅貼身的上衣、敞開衣領的襯衫都很適合此種搭配。若你已經有點戴膩細緻的項鍊，這種粗獷卻不失風格的項鍊一定也會深受你的喜愛！

▲（圖片來源）

Dappei 結語：

以前總覺得戴墨鏡或眼鏡很麻煩，但發現若要拍照時可是相當實用的小道具，即使眼神很尷尬也不怕被別人發現呢（笑）

文字編輯：Ladybird

「法式慵懶風」真的好耐看！貝蕾帽與紅唇，學習復古女郎 Taylor LaShae 的穿衣哲學

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