韓國5歲女孩穿搭連大人都想學！模特架勢配逗趣表情　萌樣融化姨母心

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@seni._.16

喜歡在Instagram找尋穿搭靈感，又愛看可愛萌娃的話，趕快追蹤IG@seni._.16！她是一個只有五歲的韓國小女孩，有著肉肉臉、圓眼睛的可愛長相之外，照片中每套穿搭都超時尚，大人也想照著穿。韓系、潮流…各種風格她都輕鬆駕馭，模特一般的架勢，配上逗趣的孩子表情，姐姐們看了忍不住露出姨母笑。

#氣質小姐姐

@seni._.16雖然只有五歲，穿上偏成熟的服裝卻不會違和，可愛當中多了溫柔氣質。她常穿韓系網拍流行的奶茶、杏色單品，柔和色調可以顯現溫柔女人味，搭配上班最常穿的襯衫、牛仔褲、西裝外套，就能變身小姐姐。

在 Instagram 查看這則貼文 치치미/chichimi（@seni._.16）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 9 日 上午 4:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 치치미/chichimi（@seni._.16）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 12 日 上午 4:55 張貼

偶爾想精心裝扮，卻不想看起來太隆重，可以改穿裙裝搭配針織外套，有種不會太過張揚的低調美。

在 Instagram 查看這則貼文 치치미/chichimi（@seni._.16）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 11 日 上午 5:43 張貼



#率性潮流風

除了優雅氣質風格，@seni._.16也能駕馭率性潮流服裝。亮眼的螢光綠運動裝、T恤穿在她身上活潑俏皮，可以全身成套運動服，也能搭牛仔背心和棒球帽，立馬變身小潮妹，配上逗趣的表情超級Q。

在 Instagram 查看這則貼文 치치미/chichimi（@seni._.16）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 27 日 下午 8:14 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 치치미/chichimi（@seni._.16）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 14 日 上午 4:09 張貼

#浪漫洋裝

洋裝最適合小女孩了！白、粉色繡花洋裝好浪漫，搭配竹編包超有度假風情，格紋、一排釦子的洋裝好像鄉村少女，搭個草帽、小包超適合去野餐踏青。當然照片亮點還是她超萌的表情，瞇眼、驚呼O型嘴、嘟嘴都可愛到不行。

在 Instagram 查看這則貼文 치치미/chichimi（@seni._.16）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 下午 6:05 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 치치미/chichimi（@seni._.16）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 下午 6:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 치치미/chichimi（@seni._.16）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 23 日 下午 8:12 張貼

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