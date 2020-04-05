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韓國5歲女孩穿搭連大人都想學！模特架勢配逗趣表情　萌樣融化姨母心

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@seni._.16 

喜歡在Instagram找尋穿搭靈感，又愛看可愛萌娃的話，趕快追蹤IG@seni._.16！她是一個只有五歲的韓國小女孩，有著肉肉臉、圓眼睛的可愛長相之外，照片中每套穿搭都超時尚，大人也想照著穿。韓系、潮流…各種風格她都輕鬆駕馭，模特一般的架勢，配上逗趣的孩子表情，姐姐們看了忍不住露出姨母笑。

#氣質小姐姐

@seni._.16雖然只有五歲，穿上偏成熟的服裝卻不會違和，可愛當中多了溫柔氣質。她常穿韓系網拍流行的奶茶、杏色單品，柔和色調可以顯現溫柔女人味，搭配上班最常穿的襯衫、牛仔褲、西裝外套，就能變身小姐姐。

偶爾想精心裝扮，卻不想看起來太隆重，可以改穿裙裝搭配針織外套，有種不會太過張揚的低調美。


#率性潮流風

除了優雅氣質風格，@seni._.16也能駕馭率性潮流服裝。亮眼的螢光綠運動裝、T恤穿在她身上活潑俏皮，可以全身成套運動服，也能搭牛仔背心和棒球帽，立馬變身小潮妹，配上逗趣的表情超級Q。

#浪漫洋裝

洋裝最適合小女孩了！白、粉色繡花洋裝好浪漫，搭配竹編包超有度假風情，格紋、一排釦子的洋裝好像鄉村少女，搭個草帽、小包超適合去野餐踏青。當然照片亮點還是她超萌的表情，瞇眼、驚呼O型嘴、嘟嘴都可愛到不行。

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關鍵字：

IG, instagram, 穿搭, 小女孩, 韓系, 韓國
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