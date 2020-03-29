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韓國星巴克春天飲品浪漫登場！咖啡綻放立體櫻花樹　粉紅漸層色超好拍

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編輯／Emily　圖／翻攝自istarbucks.co.kr

櫻花的季節即將到來，韓國星巴克應景的推出了三款櫻花飲品，這系列飲料是櫻花口味加上紅石榴，所以顏色都是超美的粉紅色，更厲害的是，櫻花拿鐵、巧克力表面的拉花，竟是一棵綻放的粉紅櫻花樹！浪漫唯美的拉花絕對要拍照留念，完全捨不得把它攪散。

韓國星巴克推出的櫻花系列飲品有三款，第一款是「櫻花紅寶石拿鐵」，原本的拿鐵咖啡增添櫻花、石榴風味，在咖啡的苦味中多了酸甜，顏色也變成粉紅咖啡漸層。最厲害的重點則是表面的拉花，粉紅色的巧克力碎片灑在上面如同花瓣，加上巧克力醬拉成的樹枝，組成一棵綻放的櫻花樹，美美的外觀讓少女好心動。

▲韓國櫻花星冰樂。（圖／翻攝自istarbucks.co.kr）

不喜歡咖啡的話，可以考慮第二款「櫻花紅寶石巧克力」，這款飲品整杯都是粉紅色，巧克力加櫻花香、石榴味，適合愛吃甜的人，表面同樣有美翻的櫻花樹拉花，怎麼忍心攪拌、破壞它。

▲韓國櫻花星冰樂。（圖／翻攝自istarbucks.co.kr）

第三款是「紅石榴果凍星冰樂」，石榴本身的紅色與鮮奶結合，變成浪漫的粉紅色，裡面放入酸酸甜甜的紅石榴果凍，最頂層的鮮奶油上灑了櫻花巧克力碎片，外觀、口味都有滿滿春天感，美到讓人瘋狂拍照！

▲韓國櫻花星冰樂。（圖／翻攝自istarbucks.co.kr）

櫻花飲品真的完全打中少女心，每款都好想喝。去不了韓國沒關係，台灣的星巴克也有推出春天限定飲品，這款「春櫻蜜桃奶霜星冰樂」是酸甜蜜桃口味冰沙，裡面放入Q彈的蜜桃吉利增添口感，整杯顏色是浪漫的粉紅色，鮮奶油上方還擺了可愛的櫻花造型白巧克力，是個好拍又好喝的春季飲品。

▲韓國櫻花星冰樂。（圖／翻攝自istarbucks.co.kr）

▲春櫻蜜桃奶霜星冰樂售價台幣140元至180元。（圖／星巴克提供）

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關鍵字：

韓國, 星巴克, 星冰樂, 櫻花, 咖啡, 拉花
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