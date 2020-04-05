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買不起包，先投資「精品耳環」！Gucci貓頭、Chanel經典款　戴上就有光

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編／Linda 　圖／品牌官網

比起購買精品服飾，珠寶配飾似乎更不退流行，尤其許多品牌標誌性的logo搖身出現在耳環上，精緻小巧不招搖，百搭之餘盡顯優雅與足夠氣場，《ET Fashion》幫你整理出幾個精品2020春夏系列的耳環，有幾款CP值還特別高，趕緊來瞧瞧吧！

Gucci耳環

雙G Logo和與精緻花卉圖案混合在一起，搭扣由金屬製成，並具有仿古金色飾面，彰顯古代貴族氣質。

▲2020春夏精品耳環。（圖／品牌官網）

▲Gucci 金色花卉造型耳環，約NT$10,300

金屬製成的貓頭耳環配以雙G珍珠和施華洛世奇水晶，戴上氣勢稱霸全場！

▲2020春夏精品耳環。（圖／品牌官網）

▲Gucci 金色貓頭耳環，約NT$11,200

耳環鑽石飾有彩色寶石色調的水晶，具有俏皮的萬花筒效果。

▲2020春夏精品耳環。（圖／品牌官網）

▲Gucci 雙G寶石耳環，約NT$15,700

Chanel耳環

簡單雙C Logo金屬珍珠耳環不僅CP值高又顯貴氣，超百搭值得投資。

▲2020春夏精品耳環。（圖／品牌官網）

▲Chanel 雙C金屬耳環，NT$ 13,500

同樣有雙C Logo的垂墜耳環的銀水鑽晶瑩剔透，整體造型細緻耐看。

▲2020春夏精品耳環。（圖／品牌官網）

▲Chanel 雙C銀水晶耳環，NT$38,500

玻璃珠、水鑽、星星讓整副耳環更加有造型。

▲2020春夏精品耳環。（圖／品牌官網）

▲Chanel 金屬星星圓耳環，NT$ 28,500

如果偏好夾式耳環，Chanel這款仿古代金銅色耳環外型似盾牌，相當出眾。

▲2020春夏精品耳環。（圖／品牌官網）

▲Chanel 金屬夾式耳環，NT$ 20,800

Tory Burch耳環

八十年代風格的Roxanne吊墜耳環和雙T Logo鑄成似樹脂吊墜，格調中帶高雅氣息。

▲2020春夏精品耳環。（圖／品牌官網）

▲Tory Burch 吊墜耳環，NT$ 6,990
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關鍵字：

精品耳環, 耳環, Ｃhanel, Gucci, Tory Burch, 2020春夏
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