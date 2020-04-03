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三麗鷗家族變身洗澡小鴨！Hello Kitty長出嘴巴好獵奇　蛋黃哥零違和

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編輯／Emily　圖／翻攝自bandai.co.jp、alittlelovelycompany.nl

小時候洗澡常喜歡帶橡膠小鴨做伴，看著黃色鴨鴨在浴缸裡飄浮，讓洗澡增添不少樂趣。日本Bandai公司就和三麗鷗家族合作，推出一系列Hello Kitty、美樂蒂等人氣角色造型的洗澡鴨鴨，原本貓、兔、狗…動物長出鴨嘴，既獵奇又可愛，讓大人懷念起兒時回憶，好想購入帶著它一起洗澡。

▲三麗鷗洗澡小鴨。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

日本Bandai公司與三麗鷗家族合作的洗澡鴨鴨一共有12款，都是將角色的原本模樣與鴨子型體結合。

▲三麗鷗洗澡小鴨。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

經常被大家戲稱為無嘴貓的Kitty，黃色圓鼻子變形成鴨子嘴，大耳狗原本的線條型嘴巴也被換成鴨嘴，看起來真有點獵奇。

▲三麗鷗洗澡小鴨。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

雖然乍看之下覺得搞怪，但其實越看越可愛，像酷企鵝原本就有鳥嘴、全身黃色的蛋黃哥跟鴨子顏色一樣，它們變成鴨鴨就都很適合！

▲三麗鷗洗澡小鴨。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

有它們陪伴，沐浴一定很好玩，站成一排、在水裡漂來漂去的模樣都很Q。這款小鴨七月才會開賣，售價300日圓不含稅（約台幣84元）。

▲三麗鷗洗澡小鴨。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

▲三麗鷗洗澡小鴨。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

懷念起洗澡小鴨的話，也可以看看荷蘭品牌A little lovely company推出的大頭洗澡鴨鴨，與傳統的洗澡小鴨模樣不同，這隻鴨鴨有著不合比例的大頭和小小的嘴巴，顏色是柔和的淺黃，看起來更萌更可愛，不管小孩、大人有了它，洗澡過程都能更有趣。小鴨售價7.95歐元（約台幣263元）。

▲三麗鷗洗澡小鴨。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

▲三麗鷗洗澡小鴨。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

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關鍵字：

洗澡小鴨, 鴨子, HelloKitty, 三麗鷗, 小物, 雜貨
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