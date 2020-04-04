《鬼媽媽》金泰希演少女毫不違和！穿粉色大衣立刻減齡20歲

編／Linda 圖／ 翻攝自TVN官網

去年九月生完第二胎的女神金泰希，產後復出作品《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》繼播出後收視率飆高，金泰希在劇中飾演車禍後因牽掛女兒而遲遲不離世的鬼魂媽媽，意外獲得重生機會而展開49天新生活，許多感人溫情片段打中許多女性觀眾，每一幕都要哭死人呀！而39歲的凍齡美女金泰希演出和老公相識的20多歲少女到30多歲當媽媽都毫無違和感，劇中穿搭風格因不同時期角色不同有所異，趕緊來一起看看！

劇中金泰希和男主角李奎炯在酒吧初識並一見鍾情，當時金泰希身穿出H＆M同集團的& Other Stories紅色洋裝並頭戴惡魔角造型髮箍，小惡魔造型讓男主角一眼注意到在人群中的她，三秒愛上金泰希。

金泰希生氣男主角做錯事在家門口訓話，白色大衣內的亮紅針織外套出自於Voice of Voices。

車禍當下，金泰希從家中出門前往公司路上，她身穿韓國品牌ON＆ON的粉色大衣內搭JIGOTT的白色連帽開襟衫，因離預產期很接近穿著以舒適為主。車禍後到復活的過程都以這套穿著為主。

剛被假書商騙買一堆幼兒啟發書的金泰希以白色毛毛翻領皮革夾克簡單搭配牛仔褲，充分打造都會女性造型，可以發現開始脫離原本還在懷孕時媽媽角色的舒適風格，而這件帥氣皮革夾克出自於Jonny Hates Jazz。

►2020韓國票選最美女星出爐！金泰希打敗宋慧喬 保養密技大公開

►《天氣好的話》朴敏英根本溫柔女友！劇中「薄荷綠」高領毛衣還是流行色

