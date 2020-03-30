Aesop內行人愛用清單TOP10！不打廣告就有高人氣、低調熱賣的黑馬商品

文青保養品牌Aesop以低調的風格著稱，雖然不如一般美妝品牌、大灑行銷預算，卻有很多商品是行家的最愛，以下10款Aesop商品，它們不像香芹籽、藍甘菊那般有名，卻是私底下熱賣，用過就上癮，回購率超高的好用清單。

甘菊去瑕敷面膜 60ml／NT$1,250

蘊含草本植物潔淨配方的黏土狀收斂面膜，這款產品的功效就如同品名上所提到的”去瑕”，可以幫助勻稱膚色、淡化斑點，同時也有舒緩痘痘的效果。建議每星期兩次，薄塗在潔淨後的肌膚上、可以特別厚敷暗瘡部位，十五分鐘後用清水洗淨，粗糙、顆粒感都會消失。在口罩不離身的期間，此款產品詢問度暴增、銷售量更是不斷成長。

玫瑰籽護唇霜6ml／NT$450

帶有木質玫瑰香，不同於一般的護唇膏會有一種膜在唇上，這款有點像唇部乳液，非常好吸收，所以很多愛粉都推薦用它當唇膏前的打底，能讓乾澀雙唇立刻柔嫩，卻又不影響後續的唇彩妝感。也有不少男生愛用這款護唇霜，因為抹起來是霧面、夠低調不擔心嘴唇看起來油油亮亮。

廁後點滴 100ml／NT$850

有些人對廁所的氣味異常偏執，就是想永遠香香的，而這款廁後點滴的神奇點就在於，上完大號後沖水、之後在馬桶滴幾滴，異味瞬間消失，只留下清新柑橘香，另外也可以在洗手台內注入數滴，整個浴室就彷彿升級成高級SPA，帶來舒壓好心情。

肌膚調理凝露 60mL／NT$3500

V編親自試用過，真的敷著睡一晚，隔天不僅毛孔細緻了，肌膚還會發亮。但其實它在台灣非常低調，很少人知道，一個原因是它屬於Aesop保養系列中較高單價的商品，二是很多人靠櫃試用的當下就被質地嚇到、不敢入手。這款凝露的質地一點都不凝露，反而更像蜂蜜、厚重黏稠，乍用會覺得很黏，但其實過一下子就吸收，只留下淡淡的薄膜附著在肌膚上。

而成分主打高濃度的維他命B和維他命C，能替肌膚深度補充水分與養分。Aesop的員工自己都會收入這罐，在肌膚特別累的時候使用，隔天倦容一掃而空。建議可先到櫃上索取試用包，睡前最後一個步驟抹上(不過V編建議肌膚調理凝露的當天，保養步驟可以簡約成化妝水、精華液、凝露)，等10分鐘再躺上床，就不怕會黏枕頭或床單。

防曬面部乳液SPF25 50ml／NT$1,750

是款具防曬功能的保濕乳液，所以很多懶人消費者都愛這罐。SPF25對都市來說防禦力已足夠，男生早上使用完調理液後，直接擦這罐就可以出門，女生的話，可以將這個產品當成保養型妝前乳使用，後續上底妝也不會起屑，防曬同時肌膚也會呈現自然保濕光澤，所以不論男女都有人愛用這罐。

甦活生薑油10mL／NT$950

加入薑汁成份，有助於血液循環舒緩緊張的肌肉、反胃玫瑰天竺葵能舒緩神精緊張及壓力。Aesop創意總監瑪莎·梅雷迪思（Marsha Meredith）透露只要出差，在飛機上一定會使用它，塗抹在脈搏處幫助放鬆，到了目的地睡前還會再使用一次，不僅好入眠，隔天的時差問題也會緩和許多。另外，它還能幫助懷孕婦女紓解噁心感，容易暈車的旅行者也很推薦。

黃銅薰香座 NT$5,350

質感生活的創造，向來是Aesop擅長的方向，除了各種芳香療癒的產品以外，這個以1.08公斤純黃銅手工打造的質感薰香座，就算擺在家中角落，也不失為家居完美配件，是很多對居家品味相當在意的人會購入的珍藏品。

每個都是手工打造，所以黃銅紋路也會不同，在經過每個使用者使用後，也會產生不同的、經過時間淬練過的使用痕跡。建議搭配Aesop四款薰香油使用，也可以滴上自己慣用的精油。( 此產品只有在網路及忠孝概念店、大安概念店販售)



（instagram@_ssleepp_）

牙膏 60ml／NT$400

外觀與品牌經典護手霜包裝類似，帶著濃濃文青氣息。牙膏味道也很獨特，不同於一般傳統牙膏的嗆辣薄荷味，Aesop牙膏內含有類似漱口水成分的八角茴香、綠薄荷和丁香精油，並含有打磨牙齒的溫和摩擦劑，可減少牙菌斑累積和齲齒的成分。

此款牙膏還含有沙棘，可緩解頻繁和用力刷牙造成的牙齦症狀；豆蔻和山葵有助於維持口氣清新，刷完牙在配上漱口水一起使用，口腔就能清新自然一整天

輕柔潔面乳 100ml／NT$950；200ml／NT$1,500

歷時10年研發，Aesop終於在2019年推出旗下第一款卸妝乳，使用橄欖油萃取為基底，搭配保濕性高的泛醇（維他命原B5），和具舒緩作用的檀香和薰衣草，打造出敏感肌、乾性肌膚也能無負擔有效卸除彩妝，洗後不油膩、留下清爽保濕膚觸的卸妝乳。

雖然是乳液，但質地很水感，在臉上按摩彩妝隨之溶解，散發的香氣特別療癒，建議每次取五十元硬幣(或更多)按摩，不需乳化直接清水洗淨即可。這款在上市沒多久就賣到一度缺貨，很多乾性肌對洗完的膚觸都讚不絕口。

面部護理服務

這套將心靈、感官、肌膚相互連結、同步療癒的面部護理服務，2005 年在墨爾本首次推出立刻受到粉絲一致好評，但不說很多人根本不知道Aesop有這樣的服務，原因就在品牌對整套護理流程十分嚴謹，除了護理師手技需一致，空間也需要擁有一模一樣的元素，像是播放的音樂、空間亮度、房間材質都是統一設定，護理時躺的床、床上的毛毯也都是由澳洲統一訂製，因此這項服務據點並不多，沒有特別宣傳，台灣也是大安概念店開幕，才有餘裕設置這樣的空間。

光躺上床就是療癒

床上使用的白色毛毯是100%澳洲羊毛，柔軟的觸感讓人一碰就開啟了放鬆開關。另外，隨著季節轉換，冬天是羊毛毯，到了夏天就會換成較輕薄的針織毯。Aesop 面部護理服務強調一對一的客製化服務，每個空間都只有一個護膚室，裡面還包含了寬敞更衣與沐浴空間。

六大主題

每次護理之前，面部護理師會先提供諮詢，量身客製護理方案，目前共有六大主題

1. 乳酸之浴：這款乳酸和乳酸鈉護理方案可溫和活化表皮細胞的更新再生。隨著時間的推移，肌膚的代謝會自然減緩。這款配方有助於減輕皮膚色素沉著和一般的暗瘡問題，激發細胞代謝，使肌膚感覺光滑、明亮、富有彈性。

2. 維C活力：這款強效護理方案採用特別調配的精華液，使肌膚能夠持續吸收濃縮的抗氧化成分、維他命E和低pH環境中的穩定態維他命C。尤其適合膚色不均、毛孔堵塞和肌膚暗淡人士。

3. 肌膚補水：這款強效滋潤的護理方案適合乾燥、受壓和疲憊的肌膚，含有濃縮的維他命E和維他命A，可滋潤缺水部位。建議在季節更替時以及長途飛行前使用。

4. 鎮靜修復：這款雙重功效的護理方案適合混合性、敏感性和反應性較強的肌膚，在出現暗瘡和壓力過大等問題後以及前往氣候潮濕地區前使用效果最佳。既能深度清潔毛孔粗大的油性區域，又能為乾燥部位提供大量富含抗氧化劑的保濕成分。

5. 煥然排毒：這款徹底清潔、舒緩肌膚的護理方案可以使受到堵塞、膚色不均、缺少光澤的肌膚恢復平衡。包含強效植物去角質配方與以甘菊藍為基本成分的鎮靜排毒面膜，適合受壓和受刺激的膚質。

6. 強效香芹籽：這款抗氧化護理方案運用富含香芹籽萃取的配方，幫助強化肌膚，抵擋都市污染以及人工暖氣和冷氣的影響。深度潔膚、溫和而徹底的去角質護理以及強效保濕可令肌膚清潔、柔軟而富有彈性，達到理想狀態。

現場調製專屬配方

進到SPA室後，可以看見一個調理台，上面擺滿Aesop保養產品和特別定製的濃縮配方，雖然有6大主題，但美容師還是會根據每個人的膚況、像藥劑師般現場調配專屬的護膚配方。

澳洲空運來台，肌膚喝的茶

除了富有節奏感、行雲流水般的按摩動作，整個服務中還有一個讓編輯印象深刻的步驟，就是敷上Aesop從澳洲空運來"肌膚喝的茶"，療程開始前美容師就會將"茶'泡好放在調理台上，之後在療程中，澆上毛巾敷在臉上搭配熱蒸氣，不僅療癒，還能讓臉部充分吸收滿滿的美肌兒茶素。

除了臉部，手腳也會被呵護到

雖然是主打臉部護理，但Aesop的療程也會帶到手部和腳部，等於做完是全身性的放鬆。療程分為 60 或 75 分鐘的服務。60分鐘建議零售價：NT$3,600 ，75分鐘建議零售價：NT$4,200

< Aesop大安概念店 >

台北市大安區大安路一段101巷10號1樓

02-2773 2772

※ JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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