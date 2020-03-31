説・流行／提升品味必認識極簡風Jil Sander　從日韓女生最愛的鞋包入手

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@jilsander、wear

由德國設計師所創立的同名品牌Jil Sander對於台灣現今的年輕人來說知名度不高，也不太容易購買，但是在亞洲仍有一群死忠的愛好者，許多內行的潮人或文青特別喜愛，尤其是較容易入手的配件類最是此生必收藏的單品，幾乎等同是氣質與品味的代名詞，今日就來看看Jil Sander最受歡迎的絕美作品。

在 Instagram 查看這則貼文 JIL SANDER（@jilsander）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 5 日 上午 3:59 張貼

設計師Jil Sander於1968年創立了同名品牌，至今期間曾交由Raf Simons掌舵，現任創意總監則是Lucie Meier與Luke Meier夫妻黨，品牌維持一貫的極簡美學作風，其作品中幾乎不會看到複雜的設計與線條，顏色方面也以黑、白、灰、米色或是裸色系為主，並加強在材質的選用以及剪裁方式，簡單卻能獨樹一格，在其他品牌中難以找到類似的設計，這就是Jil Sander厲害的地方。

不過許多人也會對Jil Sander的服裝產生質疑：「這些東西看起來再簡單不過，憑什麼如此昂貴？」但是那些穿上Jil Sander服裝的人卻不這麼認為，品牌非常注重面料的特性，善用材質來展現身材線條，看似毫不修飾的服裝，卻最能使人看起來毫無破綻，唯有真正穿過才能體會。

而從IG中來自世界各地網友tag Jil Sander的貼文中，可以發現包款及鞋款類最受歡迎。尤其是「Tangle」系列的扭結肩背包，特別受到日、韓女生的喜愛，細節之處就在於背帶紐結、纏繞設計，像是接骨木一般用繩結串連起來，不僅展現了皮革的柔軟度，也呈現了簡約中獨到的品味。

在 Instagram 查看這則貼文 Jain Yoo（@sunoverbed）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 上午 6:17 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 JIL SANDER（@jilsander）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 17 日 上午 6:15 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Aurora Delle Rose（@auroradellerose）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 28 日 上午 8:32 張貼

Jil Sander獨特的纏繞結繩元素，在許多不同包型上都能發現，接著看到Jil Sander的鞋款，也是許多女孩們決定入手Jil Sander的入門首選，這雙附有踝環的芭蕾平底皮鞋是品牌相當經典的鞋款，邊緣及接合處的縫線造型設計，營造出細節的立體感，並利用腳踝處的金屬環設計突顯女性的優雅姿態。

在 Instagram 查看這則貼文 JIL SANDER（@jilsander）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 25 日 上午 9:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Lovemyself（@_rachel.seo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 下午 6:25 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 （@heygle_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 28 日 上午 12:21 張貼

其他鞋款也非常的美，其中可以看到許多綁繩、扭結、蝴蝶結、珠飾等元素，除了當作穿搭單品之外，也值得看作藝術品般細細欣賞。

在 Instagram 查看這則貼文 Hands Up（@handsup_tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 17 日 下午 11:19 張貼

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