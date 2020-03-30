奶酥界愛馬仕「正面奶酥」換新包裝　新口味讓人敲碗快上市

喜歡網購甜點的人應該有聽過來自高雄的超人氣「正面奶酥」，2018年成立後在網路上累積的聲量更獲得了「奶酥界愛馬仕」之稱，近年來更是大動作跨出虛擬平台，走出戶外讓更多人認識，像是去年到VOGUE野餐日、台北新光三越A8快閃成為排隊秒殺話題，最近正面奶酥也搶先公布即將於今年夏天推出全新改版包裝，並推出全新的口味醬，讓人光聽到就敲碗趕快上市。

雖然光是奶酥醬就已經擄獲不少忠實顧客，但正面奶酥仍精益求精，宣布將於6月中正式推出全新口味「巧克力醬」，同樣是大家接受度很高的口味，也是針對時下年輕人開發的新口味，但相較於奶酥醬的豐富奶香酥脆風味，不走甜膩感，而是帶點成熟苦甜滋味的巧克力醬勢必可以引起另一群熱愛濃郁口感的粉絲爭相搶購。

除了還需要等一段時間才吃得到的「巧克力醬」，正面奶酥也搶先大動作改版包裝，不論是盛裝奶酥醬的玻璃罐包裝、隨手拿的紙盒還是提袋全部換新裝，一改大家過去印象中白色基底配上老闆手繪的冏臉表情，帶點簡約趣味的設計，這次改以帶點玫瑰金的燙金筆觸提升整體質感，提袋部分更是直接換成黑底包裝，這是因為有許多消費者反應希望可以讓送禮更有感覺，所以正面奶酥花了一段時間調整，成品當然也沒讓人失望，看到照片就先讓人大呼感覺更高級、更有質感了！

購買方式：正面奶酥社群下單訂購

售價：原味奶酥醬 NT$550／罐（450克）；巧克力醬 待定

※WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

超完整解析！13家人氣乾拌麵品牌特色、麵體、口味、購買資訊總整理

「X-STORE」終於前進南台灣！7-11第3間無人超商進駐高雄，獨家直擊5大重點特色

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。