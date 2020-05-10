在高壓的日子裡，我們都需要「解憂」料理＆最神秘的奶茶

近來大家每天最關心的事情莫過於疫情動向，緊繃的心情是不是常常讓你感覺到情緒低氣壓壟罩？

就有餐酒館推出全新「解憂」料理與「情緒」特調，要讓大家在高壓的日子裡，也能找到心靈庇護所，SELF Space旗下總共有包括「SELF 私室」、「SELF Oasis綠洲」、「FU MilkTea福奶茶」三個品牌，其中「SELF Oasis綠洲」就位在台北東區瑞安街靜謚的住宅區巷弄中，店外觀樸實不張揚，推開綠色小門，滿室綠意盎然的翠綠植栽彷彿來到了城市綠洲，結合自在的靈魂爵士樂，提供人們城市裡的一處靜謐。

全新9道「解憂」料理， 用舌尖感受慵懶南洋度假感

揉合可增加保護力的薑黃、紅蔥頭、香茅、鼠尾草等南洋辛香，將台灣食材與法式烹飪結合，從開胃菜到主餐、炸物小點，展現層次豐富的慢食好味！

綠洲赤道飯 NT$380

薑黃飯搭配嫩雞胸、溫泉蛋與炒野菇等新鮮時蔬，淋上主廚特製的南洋沾醬，在天然食材最原始的口感上獲得滿分的營養。

美國辣番茄牛肉沙拉 NT$280

以秘製醬汁舒肥而成的美國 choice 板腱牛肉，配上自製的烤番茄莎莎醬，微辣風味刺激味蕾。

綠洲炸條條 NT$150

超將魷魚絲下鍋油炸使條條的香甜全被鎖在酥脆的外皮下，再撒上清香的檸檬香茅粉中和油膩感，是V編私心推薦來這裡一定要嘗試的下酒菜！

看心情喝調酒，冠軍Bartender獨創「情緒」特調

近期以經典台灣味奪下「百加得傳世雞尾酒大賽」台灣區冠軍的品牌執行長Kero宋天恩獨創 「情緒」特調，將不同地區風味飲品，結合道地台灣食材與各種天然水果、醇茶等素材，揉合出層次豐富的味道，讓品酒者感受到來自台灣土地的溫暖，就連酒名都很有趣，像是「一言難盡」、「累壞」、「放鬆」等，下次不知道要喝什麼，就試試看用當天的心情來點酒吧！此外如果不喝酒的，部分酒單也有提供無酒精版本特調。

如果你喜歡清爽的味道：一言難盡 NT$250（無酒精）／ NT$350（有酒精）

仕女伯爵茶、蘋果醋與煙燻肉桂碰撞出獨一無二的香氣，微妙的滋味背後是一言難盡。

如果你喜歡偏甜的味道：幸福 NT$250（無酒精）／ NT$350（有酒精）

水蜜桃的甘甜、玫瑰花的香，與綿密的奶泡在舌尖起舞，享受百花齊放的幸福滋味。

如果你喜歡酒感重一點：迷惘 NT$350（有酒精）

迷惘不必害怕，用心感受來自裸麥威士忌的底蘊、花生與百香果創造出的療癒風味，燃燒後的月桂葉會指引你找到方向。

同場加映：預約才喝得到！全台北最神秘的奶茶店「福奶茶」

不說你一定不知道，在這裡還偷偷藏了一個祕密空間，位於SELF Oasis綠洲二樓的隱藏版品牌—FU MilkTea福奶茶，就隱身於SELF Oasis綠洲二樓，不僅採全預約制，就連入口也是別有心機，必須打開店裡書櫃的「秘密機關」才能夠上樓。這裡的奶茶最大的特色就是以調酒概念製作奶茶，其中這杯「招牌福奶茶」是以伯爵茶為基底，加入楓糖、自製芙蓉花香糖漿以及鮮奶，最上層奶泡撒上黑糖炙燒，再佐以梅粉中和甜膩感，最後點綴以橙皮油，以及杯緣一顆火烤棉花糖，多層次的滋味，奶茶控一定不能錯過！

SELF Oasis 綠洲

地址：台北市大安區瑞安街135巷4號1樓

電話：02-2325-8883

FU MilkTea 福奶茶

地址：台北市大安區瑞安街135巷4號2樓

電話：02-2325-8883

※CHARA YU

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