秒殺級鞋款登場！VANS Old Skool奶茶配色　中性溫醇風格絕對要收

VANS的Old Skool系列是經典中的經典，也受到許多潮流人士們的喜愛，流線型的鞋型配上簡單的顏色，玩出許多不同的穿搭變化，去年更因為推出了奶茶色系列Old Skool而引起女孩們的搶購，今年春天，奶茶色大軍再度回歸，VANS一次推出三款不同層次的奶茶色，中性溫醇的風格絕對要收！

奶茶色版本採用女孩最喜愛的乳霜奶茶色調作為主軸，柔和溫潤的淡雅感受完全展現了女性浪漫的天性和溫柔感，升級的帆布與麂皮材質拼接更增添絕佳質感，這次三種奶茶色各有特色，最淡的淺灰色加入白色的奶調，讓灰呈現出更暖活的質感。

而彷彿加入濃濃焦糖的奶茶色，在鞋側邊的顏色比鞋頭顏色更深，讓每個角度顯現的色度不同，更加充滿層次感；另一款烏龍奶茶灰色，則是展現出沉穩、優雅的氣質。三款VANS Old Skool奶茶色系鞋款將在3/21 週六下午兩點於FRUITION販售，售價2380元，三色同步開賣。

※SANDY HSU

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