2020年精選10款專櫃「氣墊粉餅」　完美遮瑕、超持久、黑馬熱賣

誰說氣墊粉餅退燒了，2019到2020仍有不少氣墊粉餅陸續推出，有的一開始沒特別宣傳，卻大賣成為帶動來客數的明星產品，有的則一曝光就引起討論，市場上期待萬分，不論是高遮瑕、持久的需求，這一系列氣墊都能滿足，以下10款專櫃【氣墊粉餅】推薦，女孩準備好了嗎？

BOBBI BROWN 高保濕修護精華氣墊



SPF40 PA++++ NT$2,300／12g／6色，上市特別版 (兩蕊一盒入) ／NT$2,850

以養膚粉底著名的BB冬蟲夏草粉底，推出同系列養膚氣墊，一整顆氣墊濃縮滿滿的冬蟲夏草精華，但比起粉底液，氣墊又更輕透與保濕，針對夏天悶熱氣候用正正好。

相信你會問BB如何打造有光澤卻無油光的輕感氣墊，答案是糖海帶及沙棘成分，它們抑制肌膚油脂分泌、舒緩肌膚，搭配極輕盈的光澤粉體，打造無油感清透水光！同時結合超高防曬係數SPF40 PA++++，為肌膚隔絕夏日紫外線傷害。

為了慶祝新品上市，首批限量推出「上市特別版」，內含兩蕊心一粉盒，且以72折價格推出，一上市即與母親節優惠同價，心動不用等！

ARMANI 設計師全能氣墊水粉霜

SPF 50/PA+++ 14g／NT$2,750（3月13日搶先上市）

繼紅絲絨、粉紅絲絨氣墊之後，Armani Beauty在2020年夏季將推出全新的午夜氣墊。為何選擇午夜藍？是因為這次氣墊的妝效靈感來自地中海，希望透過這款氣墊營造閃耀、充滿光澤卻又水感通透的膚質。

為了讓肌膚更具透明感，粉底粒子中加入獨家普魯士藍光粒子，精準去黃掃黑的特性，能自然提亮膚色、提升肌膚質感，另外，業界首創的「義大利冰絲篩網」能瞬間將固態粉霜，轉化為液態水感質地，三步驟「拍」、「轉」、「深壓」就能打造水亮光感的「水霧光」妝容。

最後這款氣墊擁有高防曬係數SPF50 PA +++，讓夏天的底妝，防護力和舒適感一應俱全。

蘭蔻Lancôme超極光精華氣墊粉餅

SPF50+/PA+++ NT$1900元（蕊+盒）

結合高山雪絨花、千葉玫瑰精粹及美白成分維生素CG，讓這款氣墊擁有修護肌膚的能力，有效阻黑、持續潤澤。搭配創新「微分子空氣粉體」科技，能加倍反射光源，靠光修飾肌膚瑕疵，因此，它夠輕盈、會呼吸，同時兼顧無瑕光澤感。

亞洲氣候最在意的持妝控油，交給「微分子空氣粉體」，它能有效吸收肌膚油光，讓妝感全天持久不黏膩、不浮粉脫妝！

LAURA MERCIER 煥顏氣墊粉餅

SPF 50 PA+++15g / NT$1,900，補充粉蕊 NT$1,600

粉底專家laura mercier終於推出旗下第一款氣墊，最特別的是利用雙效粉撲製造兩種不同妝感，肌膚沒有太大瑕疵的可以輕拍一層，展現輕透自然透亮膚質調性。若想要讓妝容更無瑕，利用前端疊擦第二層，輕透水光會變成微霧高遮瑕光澤，暗沈、痘疤、黑眼圈甚至是斑點都能瞬間消失。

為了慶祝新品上市，只要購買煥顏氣墊粉餅+煥顏氣墊粉餅補充蕊（含粉撲）就送：煥顏粉露5ml + 煥顏氣墊粉撲2入。

資生堂極上御藏光羽紗煥采氣墊

PA+++／12g／$3,200

2019年7月推出的資生堂第一款頂級保養系列氣墊，裡面加入極上御藏核心抗老成分“傳奇延命草精萃”，能在上妝同時持續滋養肌膚，讓肌膚保持豐潤，更有網友形容卸完妝肌膚感覺更好了。

在妝效方面，這款氣墊好評一面倒，幾乎無雷！拍出來的底妝，不僅遮瑕，還很貼妝，甚至補妝後也跟剛上妝一樣，透亮零卡粉，也因此，這款氣墊上市3個月就創下千萬業績，還帶動御藏系列的新客成長近3成。

雪花秀 氣墊粉霜 -幸運花園限定版

2020.03.06 限量上市

長期支持文化藝術發展的雪花秀，2020年與法國知名手工印花壁紙設計工坊 ANTOINETTE POISSON 攜手推出《Sulwhasoo 雪花秀》幸運花園 2020 限定版氣墊粉霜。從韓國傳統文化的元素「春梅」與「彩蝶」出發，結合往往多出現在高級訂製服裝上的法式刺繡工藝，藉由一鉤一針的來回，春梅、彩蝶、紛花更加立體，完美詮釋春日花園的完美意象。

（圖片來源：PARK JAE HONG）

雪花秀完美瓷肌氣墊粉霜 幸運花園 2020 限定版 SPF 50+/ PA+++

15g*2 /共 2 色選: No.15, No.21, / NT$1,980

蘊含雪花秀經典成分「滋陰平衡極萃」深層潤澤，搭配兩大獨家底妝專利科技:「水粉勻散科技」與「親膚持妝微米科技」達到零瑕疵、長效持妝，同時質地輕薄、親膚服貼的光潤底妝。

雪花秀滋晶雪瀅氣墊粉霜 幸運花園 2020 限定版 SPF 50+/ PA+++

14g*2 /共 2 色選: No.15, No.21 / NT$2,080

以「專利珠光複合物 EX」為肌膚持續注入白皙澄淨光采；並運用「UV 防護空氣光科技」顛覆以往高防曬係數氣墊產品易黏膩厚重的印象，使粉體更加輕盈薄透，一拍綻放有如珍珠般閃耀的晶透美肌。

雅詩蘭黛 粉持久完美持妝氣墊粉餅

SPF45PA+++ 30ml NT$1,950(共6色)／2020年3月1日全台上市

要說誰能撐起底妝霸主當之無愧，絕對是雅詩蘭黛的粉持久粉底，2020年品牌重磅推出，可以帶著走的粉持久氣墊！忠實粉絲一定會問，這顆藍色粉持久氣墊和已有的金色粉持久氣墊、以及之前藍色的美人魚氣墊有何不同？品牌透露這款氣墊完美承襲了"粉持久完美持妝粉底"的所有優點，之前金色強調可以8H持妝，藍色這顆可以長達24H持妝與控油。

論妝感，藍色的妝感比金色、美人魚氣墊更霧，搭配「超微柔焦隱形粉體」和「全新完美貼膚科技」，一拍就能瞬間神隱毛孔、痘痘、泛紅等肌膚瑕疵，高效遮瑕力猶如開啟換臉模式。這顆在3月上市之後，另外兩顆就會漸漸退出市場。

香奈兒CHANEL珍珠光感亮妍氣墊粉餅

SPF30 PA++，NT$2,250

（圖片來源：contact@jacquesgiral.com）

氣墊中含有智慧補光科技和粉紅珍珠光校色粒子，可作為妝前美膚修飾，讓膚色勻淨並提亮，或單獨使用，塑造如素顏霜般的氣色營造。另外，在此款氣墊中也加入玻尿酸等保濕成分，可在肌膚上形成薄膜，深層滋潤臉龐達12小時。

YSL恆久完美氣墊粉餅 【銀河星光版】 ，NT$2,300 （台灣3月13號上市）

亞洲最熱賣的氣墊粉餅「恆久完美氣墊粉餅」換上新裝，推出銀河星光版，靈感來自YSL歷年來秀場上令人炫目神迷的亮片材質，滿佈黑色、深藍細鑽的外殼閃耀著，猶如手握一整浪漫星空般浪漫迷人！

YSL 2020 恆久完美氣墊粉餅【銀河黑鑽版】共1色 $9,800

首度將335個立體多切面奢華水晶完美鑲嵌於盒身，完美展現精品工藝般時尚，宛如重現 1975 年YSL 先生經典黑色煙管褲但又繫上了奢華高貴的金色腰帶般炫耀迷人。

嬌蘭 24K純金光氣墊粉餅, 15g /NT$2,550

相當熱賣的24K純金粉底液氣墊版，彈性密網狀設計，輕輕按壓、少量多次拍上雙頰，可立即填補毛孔、細紋，打造澎潤立體感，讓肌膚瞬間煥發美麗光彩，貴婦奶油光立現。氣墊粉餅雖然不如粉底液那般名聲響亮，但買過的回頭客相當多，很多都是24K純金粉底的愛用者，用這款氣墊補妝，才能在日常補出同樣的迷人光澤。

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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