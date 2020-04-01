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每天戴口罩皮膚搔癢泛紅、狂長痘！皮膚科醫師建議保養必做的Do＆Don‘t

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非常時期，只要出門就是口罩不離身！但口罩戴久，肌膚開始出現泛紅搔癢、大冒痘。皮膚科醫師陳昱璁就建議，口罩時期肌膚保養要注意的Do&Don't學起來就能緩解不少肌膚問題。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（圖片來源： instagram@hyunah_aa）

1. 保養品用到乳就好，霜和油的產品先暫停或用量減半！

口罩遮住肌膚不通風的情況下，油脂分泌量會變多、細菌也特別容易滋生，這時如果又加上太過厚重的保養品，只會引發痘痘或粉刺。因此，陳醫師建議，這時期保養品的質地選到乳液就好，如果是特別乾燥的肌膚，用霜也建議用量減半。還有就是早上的保養一定要清爽（建議即使乾性肌膚也用到乳液就好），確保質地吸收再戴上口罩。

2. 最好不要上底妝，如果一定要上，也以粉餅代替粉底液

液狀的粉底產品裡面多多少少含有油脂，上完再戴口罩，同樣容易引發痘痘危機，陳醫師建議這時期最好不要化妝，如果一定要上底妝，選擇粉餅會比粉底液更安全一些。而氣墊粉餅則是這時期的大忌，最好先不用使用。

3. 口罩能防曬，罩到的肌膚不需要額外再擦防曬乳

平時，皮膚科醫師總是不斷強調防曬的重要性，但擦上防曬乳再戴口罩對肌膚來說仍是一種負擔。陳醫師提醒其實口罩就是一種物理性防曬，所以罩到的肌膚區域不需額外再使用防曬產品，這樣一來肌膚也能清爽不少。

4. 包包或辦公室裡，可以放瓶【舒緩保濕噴霧】

口罩戴一整天真的很悶，建議可以在包包或辦公室裡放一瓶有舒緩、保濕效果的噴霧，每隔兩三小時將口罩拿下，噴灑在肌膚上，接著用面紙將水珠輕擦，讓肌膚也可以放鬆、深呼吸。

5. 戴口罩很容易忘記喝水

最後醫師提醒，很多人戴口罩容易忘記喝水，水份攝取不足，肌膚當然也會狀況，所以，別忘了定時喝水，怕忘記也可以設個鬧鐘、提醒自己要喝水囉！

【加映】酒精用多，手變超乾！醫師建議這樣做

另外，陳醫師透露，很多人因為酒精使用太過頻繁，導致手遍超乾，甚至引發富貴手。如果不想出現類似問題，兩種解決辦法，一是用完酒精就趕緊使用護手霜，二是用肥皂或是洗手乳取代酒精的消毒，這麼做可以去除更多的細菌，同時也不會讓手那麼乾。

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

下巴、嘴周老是長痘痘粉刺，可能跟牙膏有關！這是怎麼回事？（附醫師認證洗臉6要訣）

粉刺應該怎麼清？4個網路清粉刺傳奇大破解，6瓶讓粉刺不易生成酸類保養大推薦！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 口罩, 皮膚保養
fashion.net

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