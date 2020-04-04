麥當勞、肯德基吃膩了可試試看這些！台北9間高人氣美式餐廳　漢堡控必訪

愛好美式漢堡的你，也會遇到究竟除了全世界都在連鎖的麥當勞、肯德基、Burger King以外，到底還有哪些漢堡可以換換口味的困擾嗎？加上現在新冠肺炎（武漢肺炎）的疫情持續延燒，不適合出國的時候看到美國東岸的Shake Shack或是西岸的In-N-Out都格外讓人望穿秋水，V編這就來幫大家快速盤點出除了連鎖品牌外也值得吃吃看的人氣美式漢堡品牌，大多都是單一店家、更在美式率性的特色中各自走出自己的獨特路線，不論是想要來點最簡單也是最經典的搭配、或是奢華級別的和牛口味，還是混搭日式的洋食特色都幫你整理好，身為美式漢堡控的你，這篇絕對要存進口袋名單中。

澳森漢堡 Awesome Burger

這間位於基隆路上的漢堡店，小小一間很簡單，一不注意還會不小心錯過，走進店內也延續店家的簡約低調，沒有過度裝潢的空間，僅融入些許工業風元素，像是門把做成板手，讓人開門時會心一笑，店內座位分成一般座位或是吧台區的單人座；漢堡菜單共有10多種選擇，價格算是平價款，呈現方式也相對簡單，皆是一個厚實漢堡配上美式薯條，上桌時就能看到自己點的口味食材澎湃滿溢，讓人還沒開動就口水直流。

地址：台北市信義區基隆路一段190巷11號

電話：02-2764-2906

時間：11:30–14:00、17:00–20:20；週一公休

Burger & Co.

位於通化夜市附近巷弄的Burger & Co.，同樣是小小一間店，以經典的美式店裝呈現，相信有不少人認識這間店是因為老闆是知名饒舌團體頑童MJ116，但除了背景備受關注外，其實店內使用的漢堡也都非常用心，菜單簡單僅有5款，手製漢堡用100%牛肉做成絞肉，至於麵包則是餐廳特製的版本，上面印上招牌鬍子，搭配不同的新鮮食材，吃起來的口感都能達到最迷人的風味。另外值得一提的是，除了漢堡，Burger & Co.進口的褐皮薯條更是人氣品項，強調在餐廳現切製作而成，也讓這間漢堡店再添獨特性。

地址：台北市大安區通安街49號

電話：02-2784-0182

時間：11:00–21:30

Burger Ray

由牛排教父旗下子弟兵開的漢堡店，秉持牛排館的高檔規格，提供可以指定熟度的漢堡排，並擁有布里歐許、雜糧或巧巴達等3種自製麵包讓客人自由選擇，招牌牛肉堡選用Choice等級整塊牛肉做成漢堡排現煎現烤，同時也有集鴨肝、松露和牛肉等豐富食材堆疊出的豐富口感心臟病堡；此外，餐廳還有半自助區，讓客人自己特調醬料，搭配出自己專屬的漢堡口味。

地址：台北市大安區忠孝東路四段250-4號

時間：週日－四 11:00–20:30；週五、六 11:00–21:00

電話：02-8771-5811

Everywhere burger club 漢堡俱樂部

從餐車販售4年到開店半年多的漢堡店，由兩個熱血的男生創業，店面呈現經典美式復古裝潢，有座位區、吧台區與酒吧常見的高腳桌區，吧台可以直接看到廚師料理過程。跟美國In&Out一樣，用紅色托盤盛裝，口味分成肉食與素食兩種漢堡，價格算是平易近人，每一款漢堡都是紮實飽滿，也因為長久以來累積的人氣，即使已經開店半年多，仍常看到粉專公告今日漢堡全數完售的公告，所以若想一嘗這間人氣漢堡的風味，絕對要先看準時間別撲空。

地址：台北市大安區光復南路420巷21號

電話：02-2704-6825

時間：11:30–15:00、17:00–22:00；週一公休

Oldies Burger

跟其它漢堡店與眾不同的是，Oldies Burger不論在店裝還是漢堡的設計上完美展現對於生活的街頭態度，以美墨混合的料理風格提供多款肉食族必吃漢堡，像是美國Prime牛肉漢堡，墨西哥醃牛肉漢堡等，不僅漢堡排是每天新鮮製作，點餐時還有美式香料醃製的牛肉排、用墨西哥辣椒與墨西哥香料醃製的墨西哥醃牛肉排與現點現烤的多汁爐烤雞胸肉3種選擇，醬料也是獨家手工調製而成，光看照片澎湃如瀑布般的畫面就讓人食指大動。

地址：台北市大同區華陰街57號1樓

電話：02-2552-6222

時間：12:00–15:00、17:00–22:00

喀漢堡 Selfish Burger

在台北的美式漢堡界頗具人氣的Selfish Burger強調堅持好品質，每天現做100%美國Choice等級牛排的肩胛肉部位做成絞肉，讓每一份漢堡都維持以2:8的肥瘦比例，將它們煎烤至金黃色表面後，肉排仍能呈現多汁肉餅仍然肉質多汁口感。此外，餐廳也選用多個台灣在地食材，像是奶油地瓜布里歐麵包以及季節限定的精釀啤酒，同時還設計視覺感強烈的黑糖竹炭麵包，讓美式漢堡的食用方式更多元有趣。

地址：台北市信義區莊敬路180號

電話：02-2345-0825

時間： 11:30–22:00

Sheep+pony

可愛的店名，是因為老闆屬羊，老闆娘屬馬而命名的，從這就感覺出餐廳的率性風格。秉持紐約的漢堡特色，融入漢堡、塔克餅、沙拉與啤酒，簡單好吃。雖然店面讓人無法一瞬間感受到美式風格，但餐點一上桌就可看到店家與其它美式漢堡不同之處，一改一般常見的薯條，Sheep+pony選擇墨西哥餐廳常見的玉米餅搭配，漢堡麵包選用Purebread bakery的布里歐，夾入豐富的食材，讓人看了垂涎三尺，墨西哥風味的墨西哥捲餅也是必點品項，紮實的餅皮包裹肉品與莎莎醬，吃起來清爽又夠味。

地址：台北市大安區仁愛路四段381號

電話：02-2775-1691

時間： 平日 11:30–14:30、17:30–23:00；假日 11:30–23:00

Wagyu Burger

和牛漢堡讓人一看會先擔心是否單價超高，但其實這家和牛漢堡價格相對平易近人，不論電裝還是料理都不馬虎，黑金質感設計，走進店內最特別的就是特製的「火焰桌」，用水蒸氣跟燈光製作出的特效，讓人眼睛為之一亮，漢堡放在桌前更能讓畫面吸睛。至於為什麼要選用和牛做食材，因為創辦人史丹利在美國長大，對於漢堡有著極大的熱情，回到台灣後進入了和牛料理為主的餐飲集團「蘭亭集團」後逐漸激發他的創意，下定決心要用和牛做漢堡，嚴選日本A5+、澳洲全血純種和牛，每塊肉排都重達150g的和牛肉製作而成，搭配手做麵包、新鮮生菜與佐料，不僅視覺上非常厚實，咬下去也能感受到麵包、生菜到和牛的層次與豐富口感，每天限量150份，售完為止。

地址：台北市大安區信義路四段265巷9號1樓

電話：02-2703-2066

時間：11:30–14:30、16:30–19:30

わくわく burger（wakuwaku burger）

白色融入木質設計的店裝，讓人一時間還無法相信這竟然是間漢堡店，主打日系漢堡的「わくわく burger」坐落信義區巷弄中，在一排傳統老房中顯得格外搶眼，也因為舒適宜人的店裝，相較於一般美式漢堡店，更多了慢活的氛圍，感覺可以在此坐一下午。漢堡不僅有美式的花生醬培根牛肉堡、起司洋芋泥牛肉堡，也有日式風味的朝日玉子牛肉堡、沖繩風味酪梨牛肉堡，讓美日兩種風味碰撞出新滋味；除了漢堡外，餐廳也因應不同時段提供早午餐、法式吐司與咖哩飯，多樣化選擇讓人想再訪。

地址：台北市信義區吳興街117號1樓

電話：02-2758-6651

時間：平日 11:30–21:30；假日 10:00–21:30

※WENDY CHEN

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