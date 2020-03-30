孟耿如與黃子佼婚紗照曝光！相中「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

▲黃子佼與孟耿如婚紗照終於曝光，令粉絲又驚又喜。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

藝人黃子佼與孟耿如愛情長跑7年順利登記結婚，受到疫情影響，低調的兩人原定於4月19日在寒舍艾美舉行婚宴也悄悄延後，選擇在今（30日）黃子佼生日當天公開婚紗照讓粉絲又驚又喜，只見孟耿如換上台灣設計師品牌Nicole+Felicia金色婚紗與老公甜蜜依偎的畫面令人稱羨。

▲黃子佼與孟耿如婚紗照請到攝影師蘇益良操刀，新娘選擇台灣設計師品牌Nicole+Felicia金色訂製禮服。（圖／品牌提供）



黃子佼與孟耿如在2013年相戀順利畫下圓滿句點，原定於4月19日寒舍艾美舉行婚宴，不過受到疫情影響決定延後舉行，然而絲毫不減恩愛程度，兩人仍是選擇在黃子佼生日當天早上十點十分公開一系列甜蜜婚紗照，象徵十全十美，合體放閃的畫面令人稱羨。此次拍攝請到知名攝影師蘇益良操刀，同時也是黃子佼的多年好友，在他的鏡頭下，兩人呈現出相當隨興的樣貌，孟耿如特別選擇台灣設計品牌Nicole+Felicia金色訂製禮服，以法國進口的金色蕾絲搭配真金成分的金色手工珠材。

▲孟耿如婚紗全身包緊緊，背後挖空小露性感。（圖／品牌提供）

禮服貼身剪裁伴隨孟耿如曼妙身軀發揮至極，不同於一般嫁衣的蕾絲、羽毛華麗元素，孟耿如風格顯得簡約得體，然而就算是長袖與圓領設計全身包緊緊，轉至側面仍是挖空小露性感，前凸後翹的曲線流露升格人妻的女人味。畫面中兩人時而依偎、時而擺出拍照的趣味姿勢，黃子佼也配合愛妻換上金色滿版印花西裝彰顯帥氣，夫妻兩人洋溢喜悅步入人生下一階段。

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